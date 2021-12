Rouen. En Seine-Maritime, la sécurité pour les événements estivaux se prépare en amont

Le risque zéro n'existe pas, surtout en cette période d'attaques terroristes difficiles à prévoir. Mais la préfecture de Seine-Maritime, la police et la gendarmerie travaillent ensemble pour que les événements estivaux qui vont rassembler du public réunissent toutes les conditions de sécurité.

De l'illumination de la cathédrale de Rouen chaque soir aux festivals de musique en passant par les foires à tout, chaque manifestation est différente et nécessite une réponse adaptée. Pour Jean-Marc Magda, le directeur de cabinet de la préfète, "le plus important est d'analyser et de prévoir longtemps avant l'événement". Pour ce faire, il rappelle que les services de gendarmerie et de police peuvent mettre gratuitement des experts à la disposition de chaque organisateur.

S'adapter aux risques

Le jour J, les réponses peuvent être multiples, "de la présence physique du dispositif Sentinelle" à la vidéoprotection en passant par des moyens techniques pour bloquer une éventuelle voiture-bélier. Surtout, pour les grosses manifestations, la police et la gendarmerie peuvent faire appel à leurs effectifs de réservistes. Par exemple, la gendarmerie peut compter sur 700 militaires réservistes sur l'ensemble de l'ancienne Haute-Normandie.

Une des priorités de la préfecture est de ne pas interdire de manifestations cet été. "Si on fait un travail sérieux, il n'y a pas de raison d'annuler", conclut Jean-Marc Magda.

