Rouen. Un nouveau mur d'escalade au gymnase Dévé : "On espère que ça va attirer de nouveaux adhérents"

Le gymnase Dévé de Rouen dispose d'un nouveau mur d'escalade d'une surface d'environ 250m2. Il a été inauguré dimanche 7 septembre et répond désormais "aux standards actuels et de modernité". Les travaux ont commencé fin juin et ont pris fin à la mi-juillet. Un projet attendu par le club alpin français de Rouen.

"Il était important qu'il soit remplacé"

Le gymnase de Dévé de Rouen dispose de deux murs d'escalade. Celui qui a été remplacé avait selon le président du club alpin français de Rouen, "40 ans d'existence. Il était donc important qu'il soit remplacé", ajoute-t-il. "On espère que ça va attirer de nouveaux adhérents et que cela va développer la compétition sur nos murs", renchérit ce dernier.

Un projet qui s'élève à 130 000 euros

Le projet initial du club alpin français de Rouen se voulait au départ plus ambitieux, puisqu'il prévoyait le remplacement des deux murs d'escalade adossés aux pignons. Cependant, face aux ressources financières limitées de l'association et à l'insuffisance des subventions sollicitées auprès de plusieurs collectivités ainsi que de l'Agence nationale du sport, le projet a dû être réduit à la construction d'une seule structure. Le coût total de ce nouveau mur d'escalade s'élève à 130 000 euros, financés à 61% par le club alpin, 25% par le Département de Seine-Maritime, 11% par le service des sports de la Mairie et 3% par la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM).

Des cours d'initiation à l'escalade pour adultes sont dispensés au gymnase Dévé le vendredi et samedi. Des cycles encadrés pour les enfants sont aussi proposés le mercredi et pour les ados, le mardi soir.

Pratique. Gymnase Dévé de Rouen, 45 boulevard de l'Europe, Rouen.