Près de Rouen. Le festival de BD Normandiebulle part à la conquête du Far West !

Alors que les festivaliers piaffent d'impatience, Normandiebulle annonce une 29e édition aux vastes horizons. Gauthier Aubert, responsable du service culturel de Darnétal, en parle à Tendance Ouest.

Qu'est-ce qui fait le succès du festival ?

"L'année passée près de 5 000 festivaliers s'y sont réunis. Ce succès s'explique par cette formule conviviale et familiale que nous n'avons cessé d'étoffer depuis les débuts du festival. Bien sûr, Normandiebulle ne joue pas dans la même cour que Saint-Malo ou Angoulême, mais le festival est désormais bien implanté sur le territoire normand. Sa force, c'est sa diversité. Le temps d'un week-end, on reçoit une cinquantaine d'auteurs et sept maisons d'édition. Le festival cette année montre aussi combien la BD est omniprésente dans notre culture : au ciné, dans les jeux vidéo ou dans les jeux de société.

De nombreux ateliers ludiques mettront d'ailleurs en lien la BD et ces autres modes d'expression."

Pourquoi le thème du western ?

"C'était déjà le thème de notre 5e édition mais c'est très en vogue dans la BD. De plus en plus d'auteurs se réapproprient les codes du western comme Anthony Pastor qui développe des récits féministes dans ses albums La Femme à l'étoile et Billy Lavigne, alors qu'Olivier Supiot chez Fluide glacial aborde le western sous l'angle de l'humour."

Comment se décline le thème ?

"Pour l'occasion nous accueillons un auteur très connu, spécialisé dans le genre : François Boucq. Grâce aussi aux partenariats avec des prestigieuses maisons d'édition comme Le Lombard ou Bamboo, les festivaliers pourront découvrir deux expos sur le thème : 'Yakari' et 'Go west youngman'. De nombreux ateliers seront également proposés tout au long du week-end pour s'immerger dans cet univers : atelier affiche avis de recherche, atelier créatif papercraft et personnages animés en stop motion, mais aussi atelier pigment indigo, couleur du fameux blue-jean… Et pour finir, une petite leçon d'histoire du Far West par les services jeunesse."

Pratique. Les 27 et 28 septembre. 10 à 18h. Tennis couvert de Darnétal. 4,10 à 6,60€. normandiebulle.com.