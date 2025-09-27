En ce moment Coeur maladroit MARINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 27 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 27/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 27 septembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

De grandes satisfactions font le bonheur de vos proches et le vôtre. Vous devriez connaître des émotions fortes.

Taureau

Certains changements inattendus peuvent survenir dans votre couple et vous aurez peut-être une agréable surprise.

Gémeaux

C'est une journée idéale pour décider des changements et des réformes.

Cancer

Vous avez dans votre jeu une carte maîtresse. A vous de la jouer sans vous poser tant de questions !

Lion

Les situations se débloquent et votre vie relationnelle et intellectuelle se réveille.

Vierge

Ne vous posez aucune question, vivez ce que vous avez à vivre sans remuer les anciens souvenirs, ce n'est pas vraiment utile.

Balance

D'humeur agréable, plus détendu, votre optimisme est au rendez-vous… Idéal pour aplanir un conflit.

Scorpion

Le moment est idéal pour rassembler autour de vous tous ceux que vous aimez, pour partager des instants de joie.

Sagittaire

Vous tenez la forme et vous saurez concrètement la mettre à profit, le tout sera de vous arrêter avant la fatigue totale.

Capricorne

En amour, le pouvoir que vous exercez sur votre moitié ira grandissant. N'en abusez pas cependant !

Verseau

Voici une journée de plus durant laquelle vous sautez sur toutes les invitations pour faire la fête et partager votre bonne humeur avec ceux que vous aimez !

Poissons

Votre environnement habituel est aujourd'hui source de multiples plaisirs et d'émotions positives.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 27 septembre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple