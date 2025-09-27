Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 27 septembre

Bélier

De grandes satisfactions font le bonheur de vos proches et le vôtre. Vous devriez connaître des émotions fortes.

Taureau

Certains changements inattendus peuvent survenir dans votre couple et vous aurez peut-être une agréable surprise.

Gémeaux

C'est une journée idéale pour décider des changements et des réformes.

Cancer

Vous avez dans votre jeu une carte maîtresse. A vous de la jouer sans vous poser tant de questions !

Lion

Les situations se débloquent et votre vie relationnelle et intellectuelle se réveille.

Vierge

Ne vous posez aucune question, vivez ce que vous avez à vivre sans remuer les anciens souvenirs, ce n'est pas vraiment utile.

Balance

D'humeur agréable, plus détendu, votre optimisme est au rendez-vous… Idéal pour aplanir un conflit.

Scorpion

Le moment est idéal pour rassembler autour de vous tous ceux que vous aimez, pour partager des instants de joie.

Sagittaire

Vous tenez la forme et vous saurez concrètement la mettre à profit, le tout sera de vous arrêter avant la fatigue totale.

Capricorne

En amour, le pouvoir que vous exercez sur votre moitié ira grandissant. N'en abusez pas cependant !

Verseau

Voici une journée de plus durant laquelle vous sautez sur toutes les invitations pour faire la fête et partager votre bonne humeur avec ceux que vous aimez !

Poissons

Votre environnement habituel est aujourd'hui source de multiples plaisirs et d'émotions positives.