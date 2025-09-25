Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 25 septembre

Bélier

Vous ressentez le besoin de prendre un peu de recul par rapport à vos habitudes. Ne prenez pas une décision que vous pourriez regretter.

Taureau

Vous pourriez noter une baisse de moral passagère. Il ne tient qu'à vous qu'elle disparaisse aussi vite qu'elle est apparue.

Gémeaux

Vous avez besoin de reconnaissance, alors déployez tout votre savoir-faire pour être apprécié.

Cancer

Tout vous plaira dans votre travail, aujourd'hui ! Vous aurez l'impression de redécouvrir certains collègues en travaillant avec eux.

Lion

Ne cherchez surtout pas à imposer vos idées. Après tout, rien ne vous empêche de vivre en bonne entente avec des personnes qui ne partagent pas votre façon de voir les choses.

Vierge

Cette journée s'annonce plutôt agréable, même le secteur des finances sera calme. Vous n'aurez pas à craindre de mauvaises surprises.

Balance

Considérez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ! Vous êtes en bonne forme physique et aucune catastrophe n'est en vue.

Scorpion

Vous aurez du mal à vous entendre avec certaines personnes de votre proche entourage.

Sagittaire

Vous serez de bonne humeur et votre vitalité sera bonne. Il faudra veiller à ne pas manquer de sommeil pour vous maintenir en forme.

Capricorne

Votre humeur amoureuse sera des plus changeantes aujourd'hui et vous passerez de la tendresse à l'irritabilité sans prévenir.

Verseau

Une altercation est possible entre un collègue ou un client et vous mais cela restera anecdotique.

Poissons

Cette journée pourrait être quelque peu ternie par un courrier concernant un découvert ou un impayé.