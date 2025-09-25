Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 25 septembre

Bélier
Vous ressentez le besoin de prendre un peu de recul par rapport à vos habitudes. Ne prenez pas une décision que vous pourriez regretter.
Taureau
Vous pourriez noter une baisse de moral passagère. Il ne tient qu'à vous qu'elle disparaisse aussi vite qu'elle est apparue.
Gémeaux
Vous avez besoin de reconnaissance, alors déployez tout votre savoir-faire pour être apprécié.
Cancer
Tout vous plaira dans votre travail, aujourd'hui ! Vous aurez l'impression de redécouvrir certains collègues en travaillant avec eux.
Lion
Ne cherchez surtout pas à imposer vos idées. Après tout, rien ne vous empêche de vivre en bonne entente avec des personnes qui ne partagent pas votre façon de voir les choses.
Vierge
Cette journée s'annonce plutôt agréable, même le secteur des finances sera calme. Vous n'aurez pas à craindre de mauvaises surprises.
Balance
Considérez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ! Vous êtes en bonne forme physique et aucune catastrophe n'est en vue.
Scorpion
Vous aurez du mal à vous entendre avec certaines personnes de votre proche entourage.
Sagittaire
Vous serez de bonne humeur et votre vitalité sera bonne. Il faudra veiller à ne pas manquer de sommeil pour vous maintenir en forme.
Capricorne
Votre humeur amoureuse sera des plus changeantes aujourd'hui et vous passerez de la tendresse à l'irritabilité sans prévenir.
Verseau
Une altercation est possible entre un collègue ou un client et vous mais cela restera anecdotique.
Poissons
Cette journée pourrait être quelque peu ternie par un courrier concernant un découvert ou un impayé.
