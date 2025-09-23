Sport. Le Tennis club municipal du Havre veut pouvoir proposer plus de padel

Le Tennis club municipal du Havre (TCMH), situé dans le quartier de Caucriauville, reprend sa saison avec un nombre d'adhérents à la hausse, 619 dont environ 400 pratiquants de padel. Le club dispose de trois courts de padel depuis 2021. Devant le succès de cette pratique, le TCMH souhaiterait pouvoir en construire de nouveaux.

Le club fête cette année ses 50 ans. "Le padel a permis de sauver le TCMH, explique Céline Maillo, la coprésidente du club. Le tennis est un sport difficile d'apprentissage et pour fidéliser les gens, il faut proposer d'autres activités plus ludiques. Le padel, vous êtes à quatre sur le terrain, vous échangez avec votre partenaire, vous faites des smashs, vous jouez avec les vitres." Le padel a tellement de succès que le TCMH ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il y a une liste d'attente d'environ cent joueurs.

La construction de nouveaux courts

Pour continuer à se développer, le TCMH a le projet de créer de nouveaux courts de padel. "Le padel c'est une passerelle. Les joueurs se tournent aussi vers le tennis. Ils découvrent nos installations. Nous avons quatre terrains de tennis en terre battue couverts, quatre terrains en terre battue en extérieur ouverts d'avril à octobre et deux terrains en dur." Le projet du club serait de construire trois nouveaux terrains de padel en extérieur sur une friche qui accueillait auparavant des terrains de tennis ou deux courts de padel en intérieur dans un bâtiment accueillant actuellement des terrains de tennis. Le choix n'est pas encore totalement arrêté.

Il faut compter environ 55 000 euros pour un court de padel. Le club dispose d'une réserve de 100 000 euros pour financer son projet. Il lui faut aussi l'appui de la Ligue de Normandie de tennis (qu'elle a obtenu) ainsi que de la Ville du Havre (propriétaire des lieux). Lundi 22 septembre, Regis Debons, l'adjoint au maire en charge des sports, a reçu le club à l'hôtel de Ville. La ville va soutenir le projet du TCMH. Une nouvelle réunion sera prochainement organisée entre la Ville, le club et la Ligue normande de tennis.

La région du Havre est sous-dotée en équipements de padel. Il existe trois courts au TCMH et un autre à l'Art'Sport Café. D'autres projets de courts de padel, portés par des privés, sont à l'étude au Havre, dans le secteur de Dollemard et du quartier de l'Eure mais pour l'heure ils n'ont pas encore vu le jour.

Une nouvelle discipline

Pour se diversifier et attirer toujours plus d'adhérents, le TCMH va cette année lancer une nouvelle discipline : le pickleball. "Ça se joue sur un terrain de la taille de badminton avec des raquettes en dur et des balles en plastique dur et ajourées. C'est extrêmement ludique. Ça se développe beaucoup dans le sud de la France." Une journée de démonstrations et d'initiations sera organisée au sein du club samedi 22 novembre.