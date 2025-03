Caen. Le tennisman Jules Marie met un terme à sa carrière professionnelle

Il en avait parlé il y a deux semaines, sa décision est désormais prise. Le tennisman caennais Jules Marie a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Annonce faite dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, mardi 4 mars. A 33 ans, Jules Marie se dit "soulagé d'arrêter. Ça commençait vraiment à être pesant pour moi. C'était de plus en plus dur, physiquement et mentalement".

Un avenir dans le coaching et le padel

Après une aventure sur le circuit ATP, il ne part pas très loin puisqu'il va continuer de se tourner vers le coaching et va s'intéresser au cousin du tennis, le padel. Il va se lancer dans le haut niveau de cette discipline, en espérant atteindre le top 100 national d'ici un an.