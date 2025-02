Caen. Le tennisman Jules Marie fait une pause dans sa carrière

Il y a trois ans, presque jour pour jour, le tennisman caennais Jules Marie se lançait le défi de retourner sur le circuit ATP (Association des professionnels du tennis). Ces trois années ont été rythmées par de la frustration au début, du bonheur au milieu, et des complications sur la fin.

Des difficultés qui ont eu raison de lui dans un sport où le mental et l'envie sont nécessaires pour réussir. Mercredi 19 février, dans une vidéo sur sa chaîne YouTube qui compte environ 130 000 abonnés, Jules Marie a fait le bilan de ces trois dernières années et a pris la décision de "faire une pause".

"Je ne suis plus heureux sur un court de tennis"

L'année 2024 ne s'est pas du tout passée comme Jules Marie l'aurait souhaité. Aux portes du top 200 mondial, le Caennais avait espoir de participer aux qualifications des quatre tournois du Grand Chelem. Et après avoir fait l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, l'accès à l'US Open ne se fera pas. Il aura même été victime d'un canular, lui faisant croire qu'il avait obtenu sa participation.

Avec l'accumulation de problèmes physiques, et de plusieurs défaites en l'espace de six mois, Jules Marie affirme qu'il n'a "plus envie de s'entraîner", il ajoute même : "Je ne suis plus heureux sur un court de tennis." A 33 ans, le tennisman avoue être dans une "spirale négative" et qu'il a besoin de faire une pause.

Quel chemin pour la suite ?

La pause devrait durer deux semaines. Le temps nécessaire à Jules Marie pour réfléchir sur son avenir. Selon lui, quatre options s'offrent à lui. Pour la première, il parle de continuer sur le circuit ATP avec un nouveau visage et avec de l'envie. La seconde, c'est donc l'arrêt sur le circuit ATP pour se concentrer sur du coaching en tennis, notamment dans les clubs.

En troisième idée, Jules Marie pourrait changer complètement de voie et partir sur un projet qui n'a aucun lien avec le tennis, voire le sport. Et enfin la dernière, qui semble être une option avec un grand intérêt pour lui, ce serait de se consacrer au Padel, ce dérivé du tennis dans lequel il se voit évoluer, d'autant que c'est une pratique où il n'est pas seul. Jules Marie se prononcera sur son avenir dans les prochaines semaines.

• A lire aussi. "J'avais atteint ma limite en tennis", Elodie Invernon devient ambassadrice du padel