Caen. Qualifications de l'US Open : Jules Marie victime d'un canular

Sport de raquette, tennis. Alors qu'il se trouve à New York, dans l'attente d'une participation aux qualifications de l'US Open, Jules Marie a été victime d'un canular. On lui a fait croire qu'il y avait des joueurs forfaits et qu'il participerait à la compétition.