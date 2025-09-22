En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Verson. Le parc Betteville-Senghor, ouvert à tous, officiellement inauguré

Environnement. Samedi 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le parc Betteville-Senghor a été officiellement inauguré, à Verson. Les habitants disposent désormais d'un espace de verdure. 

Publié le 22/09/2025 à 18h15 - Par Lilian Fermin
Verson. Le parc Betteville-Senghor, ouvert à tous, officiellement inauguré
Le parc Betteville-Senghor, à Verson. Il était le jardin de la maison de Colette Senghor et Léopold Sédar Senghor. - Préfecture du Calvados

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'était un souhait de Colette Senghor, dont la famille avait pour nom Betteville. L'épouse du poète et premier président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor écrivait dans son testament, en 2009, sa volonté que cette maison, où ils vécurent ensemble, soit accessible au public. Le jardin l'est, désormais. Après six mois de travaux d'aménagement, pour y créer un cheminement ponctué de panneaux d'interprétation pour retracer l'histoire de l'ancien membre de l'Académie française, le parc Betteville-Senghor a été officiellement inauguré samedi 20 septembre, à Verson.

Différents élus ou membres des services de l'Etat se sont réunis samedi 20 septembre pour inaugurer ce nouveau parc.Différents élus ou membres des services de l'Etat se sont réunis samedi 20 septembre pour inaugurer ce nouveau parc. - Préfecture du Calvados

Un plan d'action mis en place

"Un plan d'action a été mis en place pour entretenir et pérenniser le patrimoine arboré. En parallèle, de nouveaux végétaux ont été plantés, un espace de jeux enfants a été créé et du mobilier urbain a été installé pour profiter pleinement de ce nouvel espace vert", explique Claude Le Bourgeois, adjoint en charge des espaces publics. Le parc est ouvert à tous chaque jour de 8h à 20h, et de 9h à 17h à compter du 1er novembre, jusqu'au 31 mars.

Galerie photos
Différents élus ou membres des services de l'Etat se sont réunis samedi 20 septembre pour inaugurer ce nouveau parc. - Préfecture du Calvados

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Verson. Le parc Betteville-Senghor, ouvert à tous, officiellement inauguré
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple