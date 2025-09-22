Verson. Le parc Betteville-Senghor, ouvert à tous, officiellement inauguré

C'était un souhait de Colette Senghor, dont la famille avait pour nom Betteville. L'épouse du poète et premier président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor écrivait dans son testament, en 2009, sa volonté que cette maison, où ils vécurent ensemble, soit accessible au public. Le jardin l'est, désormais. Après six mois de travaux d'aménagement, pour y créer un cheminement ponctué de panneaux d'interprétation pour retracer l'histoire de l'ancien membre de l'Académie française, le parc Betteville-Senghor a été officiellement inauguré samedi 20 septembre, à Verson.

Différents élus ou membres des services de l'Etat se sont réunis samedi 20 septembre pour inaugurer ce nouveau parc. - Préfecture du Calvados

Un plan d'action mis en place

"Un plan d'action a été mis en place pour entretenir et pérenniser le patrimoine arboré. En parallèle, de nouveaux végétaux ont été plantés, un espace de jeux enfants a été créé et du mobilier urbain a été installé pour profiter pleinement de ce nouvel espace vert", explique Claude Le Bourgeois, adjoint en charge des espaces publics. Le parc est ouvert à tous chaque jour de 8h à 20h, et de 9h à 17h à compter du 1er novembre, jusqu'au 31 mars.