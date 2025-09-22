Rouen. Il photographiait sous les jupes des femmes dans les toilettes pour femmes

Un voyeur a été interpellé samedi 20 septembre vers 22h au Quartier Libre de Rouen. L'homme de 30 ans photographiait sous les jupes des femmes.

Une main qui passe sous la cloison

C'est une jeune femme de 21 ans qui s'en est aperçue. Lorsqu'elle s'est rendue aux toilettes pour dames, elle a vu une main avec un téléphone portable passer sous la cloison. La victime a réussi à arracher le téléphone des mains de l'homme. Ce dernier a été maîtrisé par les agents de sécurité avant d'être arrêté par la police.