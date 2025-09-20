Manche. Malade, le passager d'un navire pris en charge en hélicoptère puis transféré à l'hôpital

Le passager d'un navire a été pris en charge par le CROSS Jobourg ce samedi 20 septembre. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, en tout début de matinée, un navire à passagers se trouvant au large de l'ouest du Cotentin requiert une assistance médicale auprès du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg via le centre de consultation médicale maritime de Toulouse pour un passager malade à bord.

Les médecins conseillent d'évacuer la victime

Dans ce contexte, le CROSS établit une conférence téléphonique entre le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse, le Samu de coordination médicale maritime du Havre et le bord. Les médecins préconisent selon la préfecture maritime, "une évacuation sanitaire par hélicoptère vers le centre hospitalier du Cotentin à Cherbourg".

La victime amenée à l'hôpital

Le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère H160 de la Marine nationale qui se pose sur le pont du navire à passagers pour prendre en charge la personne et la déposer ensuite au centre d'incendie et de secours de Tourlaville. La victime est prise en charge par les pompiers puis transférée par le véhicule de secours et d'assistance aux victimes vers l'hôpital Pasteur à Cherbourg.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.