En ce moment Be Mine Kamrad
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Malade, le passager d'un navire pris en charge en hélicoptère puis transféré à l'hôpital

Sécurité. Ce samedi 20 septembre, un navire au large du Cotentin a signalé un passager malade au CROSS Jobourg. Après avis médical, une évacuation sanitaire est décidée. La victime est ensuite transférée par les pompiers à l'hôpital.

Publié le 20/09/2025 à 15h55 - Par Justine Carrère
Manche. Malade, le passager d'un navire pris en charge en hélicoptère puis transféré à l'hôpital
Samedi 20 septembre, un navire au large du Cotentin a signalé un passager malade au CROSS Jobourg. La victime est ensuite transférée par les pompiers à l'hôpital.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le passager d'un navire a été pris en charge par le CROSS Jobourg ce samedi 20 septembre. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, en tout début de matinée, un navire à passagers se trouvant au large de l'ouest du Cotentin requiert une assistance médicale auprès du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg via le centre de consultation médicale maritime de Toulouse pour un passager malade à bord.

A lire aussi. Agon-Coutainville. Opération de sauvetage en mer de trois personnes

Les médecins conseillent d'évacuer la victime

Dans ce contexte, le CROSS établit une conférence téléphonique entre le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse, le Samu de coordination médicale maritime du Havre et le bord. Les médecins préconisent selon la préfecture maritime, "une évacuation sanitaire par hélicoptère vers le centre hospitalier du Cotentin à Cherbourg".

La victime amenée à l'hôpital

Le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère H160 de la Marine nationale qui se pose sur le pont du navire à passagers pour prendre en charge la personne et la déposer ensuite au centre d'incendie et de secours de Tourlaville. La victime est prise en charge par les pompiers puis transférée par le véhicule de secours et d'assistance aux victimes vers l'hôpital Pasteur à Cherbourg.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Malade, le passager d'un navire pris en charge en hélicoptère puis transféré à l'hôpital
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple