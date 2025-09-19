Alençon. Les étudiants cuisinent au milieu du marché avec des produits locaux

Le stand a attiré l'œil sur le marché d'Alençon, jeudi 18 septembre. Le Crous Normandie a déployé sa cuisine mobile professionnelle à côté des étals dans le cadre d'un premier atelier culinaire, en partenariat avec le Centre communal d'action sociale (CCAS), à destination des étudiants. "L'idée est de lutter contre la précarité alimentaire en leur apprenant à cuisiner des produits sains, sans forcément des prix très élevés", présente Christine Le Noan, directrice générale du Crous Normandie.

A la découverte du marché

Alors que le chef étoilé Arnaud Viel devait animer l'atelier, il est finalement pris en main par Muriel Wojciechowski, formatrice à La Croix-Rouge Compétence. La première étape : aller chercher ses produits sur le marché. "On va trouver des producteurs locaux et non pas des produits qui viennent de l'autre bout de la France ou même de l'étranger", explique-t-elle au milieu des étals.

Un lieu très peu fréquenté par la dizaine d'étudiants présents. "Ça fait un an que je suis arrivé à Alençon et c'est la première fois que je vais sur le marché", confie Gaël. A part une fois pour du jus pour ses parents, Lou n'a jamais acheté de produits sur le marché pour sa propre consommation. "Souvent, j'achète au Crous les repas parce que c'est 3,30€", explique-t-elle.

Pour la poêlée, les étudiants choisissent leurs légumes de saison.

Dans le panier, ce jour-là : tomates, courgettes, poivrons, oignons rouges, radis noirs, aubergines, fromages de chèvre et coques fraîches, pour un total de moins de 40€. Puis retour aux fourneaux. Les uns coupent les légumes, les autres les cuisent, le tout sous le regard des passants auxquels ils ont offert des bouchées à la fin de l'atelier.

Le prochain atelier culinaire est fixé au 24 septembre à La Croix-Rouge à Alençon. D'autres suivront jusqu'à décembre.