Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 23 septembre

Bélier

Vous voulez être le chef à la maison, mais votre attitude excessive ne vous aidera pas à passer le message.

Taureau

Vous pourriez avoir des remontrances de la part de vos supérieurs si vous ne changez pas d'attitude.

Gémeaux

La journée pourrait être propice aux rencontres et aux expériences nouvelles. Laissez-vous porter !

Cancer

Vous êtes toujours très occupé par votre petite famille. C'est tout à votre honneur mais regardez un peu autour de vous, vous risquez de délaisser vos amis.

Lion

Un conseil ! N'attendez pas que l'on vous propose des choses que vous pouvez très bien organiser.

Vierge

Vous pourriez peut-être anticiper les choses en faisant vos propres propositions.

Balance

Vous serez de bonne humeur. Que cela ne vous empêche pas de faire attention à ce qui se passe autour de vous.

Scorpion

L'univers familial semble retrouver un climat d'entente et de tendresse.

Sagittaire

Grosse fatigue en fin de journée. Vous ne vous ménagez pas et vous allez finir par le payer.

Capricorne

Une petite mise au point s'imposera dans le cadre familial si vous voulez retrouver votre autorité.

Verseau

La vie de couple ne vous réserve pas de surprise et si vous êtes célibataire, ce n'est pas aujourd'hui que les choses changeront.

Poissons

Cette journée ne vous apportera pas les satisfactions attendues. Ne soyez pas déçu, ce n'est que partie remise.