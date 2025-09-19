En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 19 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 19/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Quel que soit le domaine, si vous voulez que votre situation évolue vous devez prendre les choses en main.

Taureau

Faites attention, vos défenses immunitaires sont en baisse et il est possible que vous résistiez moins bien que d'habitude aux attaques virales.

Gémeaux

Le seul risque aujourd'hui sera de céder à l'impulsivité. Vous devrez faire un effort pour vous contrôler.

Cancer

Vous bénéficierez d'une bonne énergie et d'un moral d'acier. Vous vous sentez prêt à déplacer des montagnes !

Lion

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez changer de direction.

Vierge

Une charmante personne pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. Mais n'en perdez pas la tête pour autant.

Balance

Vous allez devoir canaliser votre grande énergie si vous ne voulez pas la gaspiller.

Scorpion

Dans votre métier, vous échapperez au piège de la dispersion et au manque d'assiduité et vous gagnerez en efficacité.

Sagittaire

Vous allez adorer ce sentiment de paix qui vous habite et qui vous permet de mieux vous pencher sur vos projets de couple.

Capricorne

Ne vous mettez pas une pression inutile, vous n'êtes jamais aussi bon que dans l'urgence !

Verseau

Ne vous endormez pas dans un confort tranquille ! Au contraire, soyez à l'affût des occasions intéressantes et exploitez-les à fond.

Poissons

Ne perdez pas de vue vos idées. Ne vous laissez pas influencer par des promesses fumeuses.

