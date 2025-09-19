Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 19 septembre

Bélier
Quel que soit le domaine, si vous voulez que votre situation évolue vous devez prendre les choses en main.
Taureau
Faites attention, vos défenses immunitaires sont en baisse et il est possible que vous résistiez moins bien que d'habitude aux attaques virales.
Gémeaux
Le seul risque aujourd'hui sera de céder à l'impulsivité. Vous devrez faire un effort pour vous contrôler.
Cancer
Vous bénéficierez d'une bonne énergie et d'un moral d'acier. Vous vous sentez prêt à déplacer des montagnes !
Lion
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez changer de direction.
Vierge
Une charmante personne pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. Mais n'en perdez pas la tête pour autant.
Balance
Vous allez devoir canaliser votre grande énergie si vous ne voulez pas la gaspiller.
Scorpion
Dans votre métier, vous échapperez au piège de la dispersion et au manque d'assiduité et vous gagnerez en efficacité.
Sagittaire
Vous allez adorer ce sentiment de paix qui vous habite et qui vous permet de mieux vous pencher sur vos projets de couple.
Capricorne
Ne vous mettez pas une pression inutile, vous n'êtes jamais aussi bon que dans l'urgence !
Verseau
Ne vous endormez pas dans un confort tranquille ! Au contraire, soyez à l'affût des occasions intéressantes et exploitez-les à fond.
Poissons
Ne perdez pas de vue vos idées. Ne vous laissez pas influencer par des promesses fumeuses.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.