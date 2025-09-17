Rouen. Fermée après plusieurs incidents, la crèche Beauvoisine renaît avec La la land

Elle avait fait polémique l'an dernier après une fermeture administrative provisoire liée notamment à la mauvaise gestion d'un incident avec un enfant. La crèche Beauvoisine, à Rouen, a trouvé un repreneur. C'est le réseau de micro-crèches normandes La la land qui a fait sa rentrée début septembre dans les locaux de la structure entièrement rénovée. "On a pris cette ouverture comme une forme de challenge", explique Elisa Monschau, la cogérante qui possède huit autres structures équivalentes autour de Rouen et de Vernon. "On savait qu'on était attendu au tournant et qu'il allait y avoir des amalgames entre la nouvelle crèche et l'ancienne", poursuit la Normande qui doit aussi gérer un contexte de défiance envers le milieu des crèches en raison des dérives de certains grands groupes.

"On est dans un climat anxiogène, c'est à nous de montrer qu'on est carré." Le réseau La la land, lancé en 2022 par Elisa Monschau, ancienne directrice de salle de spectacle à Paris, s'est spécialisé dans l'éveil musical des tout-petits.