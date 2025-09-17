En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
Rouen. Fermée après plusieurs incidents, la crèche Beauvoisine renaît avec La la land

Société. Fermée administrativement en 2024 après une inspection de la protection maternelle infantile, la crèche anciennement nommée "Les Malicieux de Beauvoisine" a rouvert sous le nom des crèches La la land, un réseau normand de micro-crèches.

Publié le 17/09/2025 à 17h00
Rouen. Fermée après plusieurs incidents, la crèche Beauvoisine renaît avec La la land
Pour l'heure, huit enfants sont inscrits à la crèche La la land, rue Beauvoisine. La structure a été entièrement rénovée.

Elle avait fait polémique l'an dernier après une fermeture administrative provisoire liée notamment à la mauvaise gestion d'un incident avec un enfant. La crèche Beauvoisine, à Rouen, a trouvé un repreneur. C'est le réseau de micro-crèches normandes La la land qui a fait sa rentrée début septembre dans les locaux de la structure entièrement rénovée. "On a pris cette ouverture comme une forme de challenge", explique Elisa Monschau, la cogérante qui possède huit autres structures équivalentes autour de Rouen et de Vernon. "On savait qu'on était attendu au tournant et qu'il allait y avoir des amalgames entre la nouvelle crèche et l'ancienne", poursuit la Normande qui doit aussi gérer un contexte de défiance envers le milieu des crèches en raison des dérives de certains grands groupes.

Pour aller plus loinDossier. Rouen : derrière les murs des micro-crèches

"On est dans un climat anxiogène, c'est à nous de montrer qu'on est carré." Le réseau La la land, lancé en 2022 par Elisa Monschau, ancienne directrice de salle de spectacle à Paris, s'est spécialisé dans l'éveil musical des tout-petits.

