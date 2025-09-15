En ce moment Narcotic LIQUIDO
Saint-Lô. Un homme tombe dans la Vire, les pompiers et la police mobilisés

Sécurité. Les pompiers sont intervenus lundi 15 septembre à Saint-Lô. Ils ont porté secours à un homme tombé dans la Vire.

Publié le 15/09/2025 à 18h09, mis à jour le 15/09/2025 à 18h19 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lô. Un homme tombe dans la Vire, les pompiers et la police mobilisés
Les pompiers sont intervenus pour un homme tombé dans la Vire, à Saint-Lô, lundi 15 septembre. - Thibault Lecoq

Un homme d'une soixantaine d'années est tombé dans la Vire à Saint-Lô, lundi 15 septembre en fin de journée, vers 17h30. Les pompiers sont rapidement arrivés pour lui porter secours.

Il n'arrivait pas à remonter

Il avait du mal à se maintenir à flot et n'arrivait pas à remonter par lui-même. Une ambulance et le canot des pompiers ont été mobilisés pour cette intervention, qui s'est rapidement terminée. La police était également sur place. 

Les secours avaient amené leur bateau mais n'ont pas eu besoin de s'en servir.Les secours avaient amené leur bateau mais n'ont pas eu besoin de s'en servir. - Thibault Lecoq

Galerie photos
Les secours avaient amené leur bateau mais n'ont pas eu besoin de s'en servir. - Thibault Lecoq

