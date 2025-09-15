Saint-Lô. Un homme tombe dans la Vire, les pompiers et la police mobilisés

Un homme d'une soixantaine d'années est tombé dans la Vire à Saint-Lô, lundi 15 septembre en fin de journée, vers 17h30. Les pompiers sont rapidement arrivés pour lui porter secours.

Il n'arrivait pas à remonter

Il avait du mal à se maintenir à flot et n'arrivait pas à remonter par lui-même. Une ambulance et le canot des pompiers ont été mobilisés pour cette intervention, qui s'est rapidement terminée. La police était également sur place.

Les secours avaient amené leur bateau mais n'ont pas eu besoin de s'en servir. - Thibault Lecoq