Centre-Manche. Une voiture renverse deux cyclistes

Jeudi 11 septembre dans la soirée, les sapeurs-pompiers de la Manche ont été appelés dans la commune de Saussey près de Coutances. Peu avant 19h, une voiture a percuté deux cyclistes sur la route de Hyenville. 10 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 et deux équipes du Samu. Le bilan final fait état de deux victimes : une femme de 39 ans transportée en urgence relative vers l'hôpital de Saint-Lô, un homme de 51 ans grièvement blessé héliporté par le Dragon 50 vers ce même hôpital. Le conducteur de la voiture indemne a été laissé sur place.

