Baisse des budgets du ministère des Sports. Le Comité olympique et sportif de la Manche exprime sa colère

Le sport manchois fait triste mine. Le Comité olympique et sportif de la Manche dénonce une baisse des attributions financières du ministère des Sports. Une situation qui met en danger de nombreux clubs, car moins de moyens, c'est moins d'encadrants, moins de projets éducatifs, et donc moins de jeunes dans les clubs.

Eric Morin, président du Comité sportif et olympique de la Manche, s'exprime :

Le mouvement sportif de la Manche dénonce aussi la suppression du pass sport pour les 6-13 ans et de décider une augmentation de 40% pour les 14-17 ans.

Le Comité boycotte, comme d'autres, la fête du sport dont la première édition se tient ce dimanche 14 septembre comme héritage après le formidable succès des JO de Paris.