Football. Le HAC dispute la première coupe de la Ligue féminine de l'histoire

Si elle n'apparaît plus dans le calendrier masculin, la coupe de la Ligue fait son apparition pour les footballeuses professionnelles. Cette nouvelle compétition, officiellement baptisée Coupe LFFP (Ligue féminine de football professionnel), réunit les douze clubs d'Arkema Première Ligue, dont Le Havre, et les douze clubs de Seconde Ligue. Elle débute samedi 13 septembre, avec les phases de groupe.

Trois matchs avant les quarts

"C'est toujours bien d'avoir de nouvelles compétitions, cela prouve que le foot féminin se développe, et cela nous donne une chance en plus de gagner un trophée !" se réjouit Maxime Di Liberto, l'entraîneur du Havre Athletic Club (HAC), qui n'a pas oublié le beau parcours de ses joueuses en coupe de France, la saison dernière. "Pour le moment, nous avons trois matchs de poule à jouer avant les quarts de finale. Les filles ont envie de se qualifier ! L'an dernier, elles ont goûté à une demi-finale de coupe de France, si on peut en faire autant, ce sera avec grand plaisir." Et pourquoi pas atteindre la finale, programmée à Abidjan (Côte d'Ivoire), le samedi 14 mars.

Maxime Di Liberto Impossible de lire le son.

Pour ce premier rendez-vous, le HAC reçoit le FC Nantes, que le coach havrais verrait bien atteindre le top 5 du championnat cette saison. Suivront deux équipes de D2, Guingamp et Saint-Malo. Pour passer ce tour, il faut arriver premier de ce groupe de quatre. Une victoire dans le temps réglementaire rapporte trois points, une victoire aux tirs au but rapporte deux points et une défaite un point.

Densifier le calendrier

Avec cette compétition, l'objectif de la LFFP est de favoriser l'émergence de jeunes joueuses mais aussi de densifier le calendrier des clubs non européens, comme le HAC. "C'est intéressant pour nous car on avait souvent des week-ends sans matchs", souligne l'attaquante Zoé Stievenart, buteuse lors du premier match de championnat face à Strasbourg. "L'objectif est d'aller le plus loin possible. Si on peut faire un beau parcours, on ne dira pas non, nous sommes des compétitrices. Et les victoires en coupe apportent de la confiance en championnat."

Zoé Stievenart Impossible de lire le son.

Si la compétition a aussi pour but de favoriser l'émulation entre les deux divisions féminines, Maxime Di Liberto regrette cependant que l'Olympique lyonnais, le Paris-Saint-Germain et le Paris FC, qui disputent la Ligue des championnes, intègrent directement la coupe de la Ligue en quarts de finale. "J'aurais été ravi d'être dans leur poule car, pour moi, ce sont les matchs face à ces équipes qui font progresser."

Pratique. HAC Féminin / FC Nantes, samedi 13 septembre à 15 heures au Stade Océane du Havre. De 4€ (tarif jeune) à 8€. Gratuit pour les abonnés Arkema Première Ligue, 100% ou Passion.