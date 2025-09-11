En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football. Le HAC dispute la première coupe de la Ligue féminine de l'histoire

Sport. La première coupe de la Ligue féminine de l'histoire débute samedi 13 septembre. Le Havre reçoit le FC Nantes pour son premier match de la phase de groupe.

Publié le 11/09/2025 à 18h22 - Par Célia Caradec
Football. Le HAC dispute la première coupe de la Ligue féminine de l'histoire
L'attaquante Zoé Stievenart espère aller le plus loin possible avec ses coéquipières. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Si elle n'apparaît plus dans le calendrier masculin, la coupe de la Ligue fait son apparition pour les footballeuses professionnelles. Cette nouvelle compétition, officiellement baptisée Coupe LFFP (Ligue féminine de football professionnel), réunit les douze clubs d'Arkema Première Ligue, dont Le Havre, et les douze clubs de Seconde Ligue. Elle débute samedi 13 septembre, avec les phases de groupe. 

Trois matchs avant les quarts

"C'est toujours bien d'avoir de nouvelles compétitions, cela prouve que le foot féminin se développe, et cela nous donne une chance en plus de gagner un trophée !" se réjouit Maxime Di Liberto, l'entraîneur du Havre Athletic Club (HAC), qui n'a pas oublié le beau parcours de ses joueuses en coupe de France, la saison dernière. "Pour le moment, nous avons trois matchs de poule à jouer avant les quarts de finale. Les filles ont envie de se qualifier ! L'an dernier, elles ont goûté à une demi-finale de coupe de France, si on peut en faire autant, ce sera avec grand plaisir." Et pourquoi pas atteindre la finale, programmée à Abidjan (Côte d'Ivoire), le samedi 14 mars.

Maxime Di Liberto

Pour ce premier rendez-vous, le HAC reçoit le FC Nantes, que le coach havrais verrait bien atteindre le top 5 du championnat cette saison. Suivront deux équipes de D2, Guingamp et Saint-Malo. Pour passer ce tour, il faut arriver premier de ce groupe de quatre. Une victoire dans le temps réglementaire rapporte trois points, une victoire aux tirs au but rapporte deux points et une défaite un point.

Densifier le calendrier

Avec cette compétition, l'objectif de la LFFP est de favoriser l'émergence de jeunes joueuses mais aussi de densifier le calendrier des clubs non européens, comme le HAC. "C'est intéressant pour nous car on avait souvent des week-ends sans matchs", souligne l'attaquante Zoé Stievenart, buteuse lors du premier match de championnat face à Strasbourg. "L'objectif est d'aller le plus loin possible. Si on peut faire un beau parcours, on ne dira pas non, nous sommes des compétitrices. Et les victoires en coupe apportent de la confiance en championnat."

Zoé Stievenart

Si la compétition a aussi pour but de favoriser l'émulation entre les deux divisions féminines, Maxime Di Liberto regrette cependant que l'Olympique lyonnais, le Paris-Saint-Germain et le Paris FC, qui disputent la Ligue des championnes, intègrent directement la coupe de la Ligue en quarts de finale. "J'aurais été ravi d'être dans leur poule car, pour moi, ce sont les matchs face à ces équipes qui font progresser."

Pratique. HAC Féminin / FC Nantes, samedi 13 septembre à 15 heures au Stade Océane du Havre. De 4€ (tarif jeune) à 8€. Gratuit pour les abonnés Arkema Première Ligue, 100% ou Passion.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Football. Le HAC dispute la première coupe de la Ligue féminine de l'histoire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple