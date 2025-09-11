En ce moment Too Sweet HOZIER
Près de Rouen. Le bébé panda roux né au parc de Clères est mort

Environnement. Un développement anormal a été constaté chez le bébé panda roux né au parc de Clères au mois de juin 2025. Le jeune individu de cette espèce en danger a été euthanasié, vendredi 5 septembre, pour lui éviter toute souffrance.

Publié le 11/09/2025 à 10h18 - Par Pierre Durand-Gratian
Près de Rouen. Le bébé panda roux né au parc de Clères est mort
Le bébé panda roux n'était pas viable à l'état naturel. (illustration) - Pierre Durand-Gratian

C'est forcément un crève-cœur pour les équipes du parc botanique et animalier de Clères. Le jeune bébé panda roux, né au sein du parc le 16 juin, est mort. Il a dû être euthanasié, vendredi 5 septembre, en raison notamment d'une microphtalmie. "Après analyses vétérinaires approfondies, le panda roux présente une cécité incurable, un développement général anormal, le rendant non viable à l'état naturel", précise les services du Département. L'euthanasie a donc été décidée "pour lui éviter toute souffrance", en accord avec le coordinateur du programme européen pour les espèces menacées. 

Une espèce en danger

Le panda roux, né au sein du parc, était petit à petit délaissé par ses parents qui lui montraient peu d'intérêt, ce qui constitue aussi un comportement anormal. "Il n'était plus nourri suffisamment par sa mère et ne se développait plus." 

Classé "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le panda roux est victime de la déforestation, du braconnage et de la fragmentation de son habitat naturel dans l'Himalaya. On estime aujourd'hui à moins de 10 000 le nombre de ces mammifères à l'état sauvage.

