[Photos] Saint-Lô. "Le discours du gouvernement me donne envie de vomir" : pourquoi ces citoyens se mobilisent-ils pour le 10 septembre ?

Un pot de départ pour François Bayrou a eu lieu lundi 8 septembre dans la soirée, devant la mairie de Saint-Lô. 80 personnes se sont rassemblées avec des banderoles "Taxer les riches", "Macron démission", ou encore "Bye Bayrou" qui ont été installées sur le parvis. Un chamboule-tout avec les têtes de milliardaires sur les boîtes de conserve ou encore le portrait retourné d'Emmanuel Macron ont aussi été mis en place.

Différentes banderoles ont été installées. - Thibault Lecoq

"Plus un malaise systémique qu'un malaise politique"

"C'est ce qui m'a révoltée qui m'a fait vouloir m'engager. Quand j'ai vu la commission sénatoriale qui nous parlait des 211 milliards d'euros d'aides aux entreprises, là je me suis dit : 'C'est une blague, on demande 44 milliards à nous, petits citoyens, alors qu'ils sont tout trouvés.' Ce n'est pas possible. J'ai des enfants et si je veux que ça bouge, il faut se bouger", témoigne Caroline.

"Il y a tellement de choses qui m'indignent au quotidien. Le discours du gouvernement me donne envie de vomir, parce que ça ne traduit pas la réalité des citoyens lambda", estime Jacques.

Pour Fabrice, ancien Gilet jaune, il apprécie le côté citoyen du mouvement. Peter analyse : "Ce mouvement du 10 septembre relève plus d'un malaise systémique que d'un malaise politique. Il faut vraiment qu'on commence à réfléchir à monter un nouveau monde où les richesses sont correctement réparties."

Parmi les participants, il y a tous les types de personnes : des citoyens non affiliés, des membres de syndicats ou de partis politiques ou encore d'anciens Gilets jaunes. - Thibault Lecoq

"Une république plus humaine et écologique"

Parmi les autres mots d'ordre, il y a "contre le fascisme", "contre la marche à la guerre", "une république plus humaine et écologique", "de l'argent pour l'école, pour les hôpitaux", ou encore "reprendre notre pouvoir citoyen".

Un appel à la démission d'Emmanuel Macron a été lancé. - Thibault Lecoq

Environ 80 personnes étaient réunies. - Thibault Lecoq