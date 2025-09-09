Bolbec. La nouvelle piste de BMX inaugurée

Depuis le 8 juillet, le club de BMX de Bolbec Nointot profite d'une nouvelle piste. Fini le vieux circuit du Val aux Grès, la nouvelle infrastructure a été construite au sein du complexe Tabarly. La piste a officiellement été inaugurée vendredi 5 septembre. Elle aura coûté environ 960 000 euros, financés par Caux Seine Agglo, la Ville de Bolbec, la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et l'Agence nationale du sport.

Une piste aux normes

La nouvelle piste est plus longue que l'ancienne (400 mètres contre 297 mètres auparavant). Elle possède une butte de départ à cinq mètres, ce qui est réglementaire pour les compétitions internationales. C'est bien là tout l'intérêt de cette nouvelle infrastructure. "La piste du Val aux Grès était homologuée au niveau départemental, explique Yvon Léger, le président du club de BMX de Bolbec Nointot. Pour continuer à progresser il fallait une nouvelle piste. Nous avons l'ambition de monter en Division Nationale 1. La nouvelle piste est homologuée interchallenge. Elle peut accueillir des courses internationales."

Un club ambitieux

Le club de BMX de Bolbec Nointot a été créé en 1983. Il compte désormais 192 licenciés, accueillant des pratiquants de tout niveau (du loisir jusqu'au niveau international). Depuis sept ans, le club évolue en Division Nationale 2 (l'équivalent de la Ligue 2 en football). C'est l'un des clubs phares de Bolbec. "Le BMX fonctionne bien partout. C'est un sport qui est le fer de lance de la Fédération française de cyclisme. On est la discipline qui génère le plus de nouvelles licences chaque année. Si nous fonctionnons aussi bien à Bolbec, c'est certainement parce que nous avons gardé notre esprit familial."

Première compétition fin septembre

Le nouveau circuit du complexe Tabarly accueillera sa première compétition officielle dimanche 28 septembre, une épreuve de la Coupe de Normandie. Elle sera commentée par le speaker ayant œuvré aux JO de Paris. "On attend près de 700 compétiteurs. Ils viennent de toute la France, bien qu'il s'agisse d'une Coupe de Normandie. Elle reste ouverte à toutes les régions. On a déjà des inscriptions du Sud et des Pays de la Loire. On va faire une belle compétition."