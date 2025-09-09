En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bolbec. La nouvelle piste de BMX inaugurée

Sport. La nouvelle piste du club de BMX de Bolbec Nointot a été inaugurée vendredi 5 septembre. Installée au sein du complexe Tabarly, elle permet au club de pouvoir accueillir des compétitions internationales.

Publié le 09/09/2025 à 14h13 - Par Gilles Anthoine
Bolbec. La nouvelle piste de BMX inaugurée
La nouvelle piste du club de BMX de Bolbec Nointot a été inaugurée vendredi 5 septembre. - Club BMX Bolbec Nointot

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis le 8 juillet, le club de BMX de Bolbec Nointot profite d'une nouvelle piste. Fini le vieux circuit du Val aux Grès, la nouvelle infrastructure a été construite au sein du complexe Tabarly. La piste a officiellement été inaugurée vendredi 5 septembre. Elle aura coûté environ 960 000 euros, financés par Caux Seine Agglo, la Ville de Bolbec, la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et l'Agence nationale du sport.

Une piste aux normes

La nouvelle piste est plus longue que l'ancienne (400 mètres contre 297 mètres auparavant). Elle possède une butte de départ à cinq mètres, ce qui est réglementaire pour les compétitions internationales. C'est bien là tout l'intérêt de cette nouvelle infrastructure. "La piste du Val aux Grès était homologuée au niveau départemental, explique Yvon Léger, le président du club de BMX de Bolbec Nointot. Pour continuer à progresser il fallait une nouvelle piste. Nous avons l'ambition de monter en Division Nationale 1. La nouvelle piste est homologuée interchallenge. Elle peut accueillir des courses internationales."

Un club ambitieux

Le club de BMX de Bolbec Nointot a été créé en 1983. Il compte désormais 192 licenciés, accueillant des pratiquants de tout niveau (du loisir jusqu'au niveau international). Depuis sept ans, le club évolue en Division Nationale 2 (l'équivalent de la Ligue 2 en football). C'est l'un des clubs phares de Bolbec. "Le BMX fonctionne bien partout. C'est un sport qui est le fer de lance de la Fédération française de cyclisme. On est la discipline qui génère le plus de nouvelles licences chaque année. Si nous fonctionnons aussi bien à Bolbec, c'est certainement parce que nous avons gardé notre esprit familial."

Première compétition fin septembre

Le nouveau circuit du complexe Tabarly accueillera sa première compétition officielle dimanche 28 septembre, une épreuve de la Coupe de Normandie. Elle sera commentée par le speaker ayant œuvré aux JO de Paris. "On attend près de 700 compétiteurs. Ils viennent de toute la France, bien qu'il s'agisse d'une Coupe de Normandie. Elle reste ouverte à toutes les régions. On a déjà des inscriptions du Sud et des Pays de la Loire. On va faire une belle compétition."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Bolbec. La nouvelle piste de BMX inaugurée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple