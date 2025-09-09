En ce moment Cavale COEUR DE PIRATE
Caen. Le réseau Twisto impacté par le mouvement du 10 septembre

Mobilité. En raison du mouvement social du 10 septembre, qui pourrait perturber Caen et ses alentours, le réseau Twisto sera perturbé.

Publié le 09/09/2025 à 10h49 - Par Lilian Fermin
Caen. Le réseau Twisto impacté par le mouvement du 10 septembre
Le tramway de Caen circulera moins fréquemment mercredi 10 septembre.

Des perturbations sont à prévoir à Caen le 10 septembre. Le mouvement Bloquons tout ! se donne rendez-vous à différents points clés de la ville, tandis que plusieurs appels à la grève ont été lancés. Par conséquent, si le réseau SNCF est impacté, Twisto aussi.

Le gestionnaire du réseau indique que les trois lignes de tramway circuleront une fois toutes les 15 minutes ce jour. La plupart des lignes de bus les plus empruntées circuleront en horaires de petites vacances scolaires. Retrouvez tous les horaires sur le site twisto.fr et sur l'application.

Le centre-ville très difficile

A partir de 18h, une manifestation doit se dérouler dans le centre de Caen, au départ de la place Saint-Pierre. Twisto anticipe donc un impact potentiel sur le réseau.

Caen. Le réseau Twisto impacté par le mouvement du 10 septembre
