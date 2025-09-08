Musique. Charles Doré a créé un clip collaboratif pour "Le cœur des gens"

Charles Doré a demandé à ses fans de se filmer en train de chanter les paroles de son nouveau single, un inédit : Le cœur des gens.

Nous pouvons donc voir des dizaines de visages articuler les paroles de Charles Doré, voire les signer ou les dessiner pour ce clip qui met ainsi en avant ses premiers fans. Un clip qui donne le sourire, à voir dès maintenant :

Charles Doré sera sur scène pour le Tendance Live du vendredi 26 septembre au carré des docks du Havre avec Marine, Héléna, Jeck & Carla, Julien Lieb et Broken Back. Vous pouvez gagner vos places avec Tendance Ouest !