Télévision. Charles Doré rejoint "The Voice kids Belgique"

Loisir. Charles Doré a rejoint l'aventure "The Voice kids Belgique" en devenant co-coach le temps d'une journée !

Publié le 27/11/2025 à 14h22 - Par Laure
Charles Doré est devenu co-coach auprès des enfants. - The Voice kids

Cette semaine, l'ex-star de la Star Academy Charles Doré est allé rejoindre les enfants belges de "The Voice Kids", en tant que co-coach. Après les battles, la coach Alice on the Roof a demandé au jeune chanteur de proposer un exercice d'expression scénique aux candidats. Tout le monde a eu l'air de bien s'amuser!

Charles Doré travaille actuellement sur son premier album avant une tournée en 2026. Il a déjà dévoilé un single.

