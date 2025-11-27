Télévision. Charles Doré rejoint "The Voice kids Belgique"

Cette semaine, l'ex-star de la Star Academy Charles Doré est allé rejoindre les enfants belges de "The Voice Kids", en tant que co-coach. Après les battles, la coach Alice on the Roof a demandé au jeune chanteur de proposer un exercice d'expression scénique aux candidats. Tout le monde a eu l'air de bien s'amuser!

Charles Doré, co-coach d'Alice On The Roof dans The Voice kids Belgique 😍 #CharlesDore pic.twitter.com/6Z47VkYmuz — Charles Doré Updates (@charlesdorenews) November 25, 2025

Charles Doré travaille actuellement sur son premier album avant une tournée en 2026. Il a déjà dévoilé un single.