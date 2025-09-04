En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Calvados. Que viennent faire Elisabeth Borne et Astrid Panosyan-Bouvet dans le département demain ?

Politique. La ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne se déplace dans son fief, le Calvados, ce vendredi 5 septembre. Elle sera accompagnée d'Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi.

Publié le 04/09/2025 à 14h16 - Par Lilian Fermin
Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, sera présente dans le Calvados vendredi 5 septembre. - Martin Patry

Peut-être effectueront-elles dans le Calvados leur dernier déplacement ministériel. A quelques heures du vote de confiance qui pourrait sceller l'avenir du gouvernement Bayrou lundi 8 septembre, deux de ses ministres se déplacent dans le département vendredi 5 septembre. Il s'agit d'Elisabeth Borne, ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, et d'Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi. 

Elles arrivent d'abord à 10h30 au lycée professionnel Jean Jooris de Dives-sur-Mer. L'occasion de visiter les ateliers de métallerie, de bois/charpente, ou encore de déjeuner au restaurant d'application. Elles participeront avant à une table ronde sur l'insertion professionnelle. 

Une seule ministre à Laize-Clinchamps

A 14h20, Elisabeth Borne se rendra seule à l'école élémentaire de Laize-Clinchamps, au sein de sa circonscription, où elle est élue députée. Elle y restera une petite heure avant de rejoindre l'école maternelle. Au terme de différents échanges, elle évoquera le grand jeu national de lecture à voix haute "Les petits champions de la lecture" avec les élèves, ou découvrir le nouveau terrain multisports.

