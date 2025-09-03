Caen. Course de radeaux Rad'eau Race : 1 000€ à gagner sur l'Orne ce dimanche

Il s'agit de la deuxième édition. Dimanche 7 septembre, plusieurs équipes vont naviguer sur l'Orne, à bord de radeaux construits expressément pour l'occasion. Le grand départ de la Rad'eau Race est donné à 14h.

Rendez-vous ainsi devant les Rives de l'Orne, qui organisent cet événement, afin de voir s'affronter les différentes équipes pour une course qui promet d'être endiablée… et peut-être arrosée pour certains ! L'équipe la plus rapide pourra d'ailleurs repartir avec une somme de 1 000€, tandis que l'équipe la plus créative aura un prix, tout comme celle que le public préférera.

Alors qui pagaiera le plus vite ? Et qui aura eu le plus d'imagination au moment de créer son radeau de fortune ?