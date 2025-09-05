Sport. Un effet Coupe du monde ? Le rugby féminin a le vent en poupe à Caen

Les Bleues ont parfaitement négocié leur entrée en lice à la Coupe du monde de rugby, en écrasant l'Italie samedi 23 août et le Brésil dimanche 31 août, avant de défier le 7 septembre les Sud-Africaines pour s'adjuger la première place de leur poule. "On sent une envie, et c'est lié à l'effet Coupe du monde", assure Guillaume Antoine, secrétaire général de l'Ovalie Caennaise, club de rugby féminin. Fort de 150 licenciés l'an passé, le club poursuit son développement d'exercice en exercice, et compte bien sur ce cru 2025 pour encore augmenter ses effectifs. Des jeunes filles issues de familles "à la fibre rugby" ont déjà exprimé leur souhait de s'essayer à la discipline.

Former puis fidéliser

En "évolution constante", l'école de rugby accueille des jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons, jusqu'à 14 ans, une obligation fédérale. "En jouant avec des garçons, les féminines évoluent plus rapidement", juge Guillaume Antoine, aussi en charge de cette école de rugby installée dans le quartier de la Grâce de Dieu. "Notre leitmotiv, c'est la formation. On recrute dès le plus jeune âge." Et ensuite, les joueuses pourront rejoindre l'équipe U18, exclusivement féminine, puis l'équipe première, qui évolue en Fédérale 2.

Un Caennais sur la pelouse du Mondial

Plus que l'effet Coupe du monde à la télévision, un jeune licencié du club est sur le point de vivre une expérience exceptionnelle. Gabriel, rugbyman chez les moins de 10 ans, a remporté un concours Defender il y a peu. Il s'apprête désormais à prendre le ferry depuis Ouistreham, rejoindre l'Angleterre, où se déroule le Mondial, et assister à la rencontre Pays de Galles-Fidji le 6 septembre. Plus qu'y assister, il entrera sur la pelouse en tenant la main de la capitaine fidjienne !