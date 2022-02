Caen. Rugby (Elite 1 F) : Victoire rassurante et méritée pour l'Ovalie Caennaise ! 

Le match.

Pour le compte de la 13ème journée de championnat, l'Ovalie Caennaise recevait, samedi 6 avril, Tarbes. A égalité de points dans le classement, les Sudistes sont des concurrentes directes dans la phase des playdowns. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un petit score, 3 à 7 en faveur des Caennaises. Ce samedi, l'Ovalie Caennaise est restée maître sur ses terres. L'ouverture du score était pourtant en faveur des visiteuses. Après cinq minutes de jeu, une faute contre l'Ovalie est sifflée, la pénalité est transformée et permet à Tarbes de prendre l'avantage dans cette rencontre (0-3,5'). Au quart d'heure de jeu, les Caennaises ouvrent leur compteur par un essai signé Julie Duval non transformé (5-3, 13'). L'Ovalie Caennaise est bien en place défensivement et parvient à déjouer l'attaque de Tarbes. Elles contrent à deux reprises la mêlée adverse pour se retrouver au niveau de l'en-but adverse sous les yeux de l'équipe masculine de Caen venue en supportrice. Elles scorent de nouveau par l'intermédiaire de Bathilde Diligeon (10-3, 35'). Les adversaires du jour réduisent le score, faisant avancer le ballon au pied et l'aplatissant dans l'en-but juste avant la pause (10-8, 40').

Combatives et récompensées

De retour sur le carré vert, Tarbes à l'image de la fin de première période, met la pression sur les Calvadosiennes et inscrit un nouvel essai, qui ne sera pas transformé. Les visiteuses repassent devant (10-13, 45'). Les Normandes ne baissent pas les bras, mais elles sont mises à la faute, la demie d'ouverture adverse ne s'est pas fait prier pour faire passer le ballon entre les poteaux et creuser l'écart (10-16, 55'). L'ovalie Caennaise tout proche de l'en-but réussi à son tour, à percer la défense Tarbaise et à inscrire un troisième essais via Sandra Rabier, qui cette fois-ci est transformé par Alizée Fouré (17-16, 60'). A 10 minutes du terme, les Calvadosiennes réussissent à aplatir dans l'en-but adverse, Julie Duval signe là un doublé au ras du poteau et Alizée Fouré vient de nouveau le transformer (24-16, 70'). Les Locales ne lâchent rien et après une récupération Caennaise, l'ancienne internationale français poursuit son festival offensif et inscrit un troisième essai personnel après une course de 50 m (29-16,75'). L'Ovalie Caennaise remporte une victoire rassurante et méritée dans l'optique du maintien.

Julie Duval en grande forme a inscrit un triplé, ce samedi 6 avril 2019 face à Tarbes, concurrent direct dans la phase des playdowns. - Marina Olivier

La réaction.

Jean-François Mouton (entraineur Ovalie Caennaise): " C'est une belle prestation qui montre que nous avons notre place en Elite. Il faut que nous nous battions jusqu'au bout pour espérer rester à ce niveau et continuer à construire. Nous avons fait une bonne entame de match même si par moment on manque de concentration, on se laisse surprendre en deuxième, jusqu'à ce sursaut d'orgueil, où là on arrive à mettre en place le jeu que l'on veut voir depuis le début de saison avec des avants qui marquent, ça fait plaisir."

Le prochain rendez-vous.

Le dimanche 21 avril 2019, l'Ovalie Caennaise se déplacera à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour la 14ème journée d'Elite 1. Actuellement 4ème au classement, les Franciliennes restent sur sept victoires consécutives. Les Calvadosiennes vont devoir s'armer pour tenter de faire déjouer leur adversaire lors de cette dernière journée de championnat régulier avant la phase des playdowns.

