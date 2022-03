Basketball. Nationale 1 : le Caen BC renversant à Boulogne

Le Caen BC (Calvados) comptait retrouver le goût de la victoire face à Boulogne-sur-mer (Hauts-de-France) ce mardi 12 novembre 2019. Le podium pouvait se rapprocher en cas de victoire. Le match ne s'annonçait pas simple face à des Boulonnais invaincus sur leurs terres.

Le match

Les Cébécistes commencent très bien ce choc entre prétendants à la montée en Pro B. Maurice Acker, décevant sur ce début de saison, est particulièrement en jambes. Les Normands parviennent à creuser l'écart face à leur adversaire du soir et mènent 23 à 14 à la fin du premier quart-temps.

La suite de la première période est plus compliquée pour les Caennais qui voient Boulogne revenir dans la partie. Les tentatives boulonnaises sont plus précises et leur défense est bien plus efficace. Caen, de son côté, peine à reprendre autant d'avance qu'en début de rencontre. Malgré ce réveil de Boulogne, le CBC est devant au tableau d'affichage à la pause, 34-32 (20').

Un sursaut d'orgueil

Au retour des vestiaires, le rythme ne baisse pas et le match reste très plaisant. Le Caen Basket Calvados tente de creuser l'écart face à un adversaire capable de tout. De leur côté, les joueurs de Boulogne-sur-Mer veulent revenir sur les Normands. C'est chose faite, juste avant la fin de ce troisième quart-temps. Le score à la pause est de 47-47. Comme prévu, ce match est très serré, les deux équipes peuvent toutes les deux faire la différence.

Les locaux prennent ensuite l'avantage (60-53, 51'). Les hommes de Fabrice Courcier restent dans le coup en ne se laissant pas distancer au tableau d'affichage. Ils parviennent même à inculquer un correct 10-1 à quelques minutes du terme pour renverser la tendance. Au final, le Caen Basket Calvados s'impose 68 à 66. Un succès important, obtenu avec du caractère, qui permet au CBC de se hisser dans le haut de ce championnat de Nationale 1.

VICTOIRE 🤩

Succès précieux sur le parquet du @SOM_Boulogne ce mardi soir. Des #RT pour fêter ça !

Enchaînons ENSEMBLE face au Havre, vendredi au Palais des sports de Caen (20h). 👏👏👏 #CBCNation pic.twitter.com/Kw9UEwSLfu — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) November 12, 2019

La fiche

Boulogne – Caen : 66-68 (14-23, 32-34, 47-47, 19-21)

Boulogne : Temgoua 13, Akono 2, Dumortier 12, Diame 4, King 4, Gosselin 14, Jean-Baptiste-Adolphe 10, Robin 4, Njiba 3, Huger (non entré)

Caen : Clerc 7, Acker 16, Pfister 3, Thibedore 10, Remekun 8, Pope 3, Bangura 15, Rigaux 6, Madeleine (non entré)

Le prochain rendez-vous

Dans le cadre de la 11e journée de Nationale 1, le Caen Basket Calvados recevra le Havre (Seine-Maritime) le vendredi 15 novembre 2019 (20 heures). Les voisins normands du CBC réalisent un bon début de saison, et nous pouvons déjà affirmer que ce derby sera important pour la suite du championnat et la lutte pour les premières places.

Charles Mesnildrey