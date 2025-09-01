Le Havre. Des jeux gonflables aquatiques aux Docks Vauban

Pour fêter la fin de l'été, le centre commercial des Docks Vauban, au Havre, invite ses visiteurs à se rafraîchir sur le bassin Paul Vatine, avec l'installation d'un waterpark du 4 au 7 septembre.

Structures gonflables aquatiques

Installée directement sur le bassin, cette structure gonflable aquatique de grande ampleur proposera un parcours semé d'obstacles, de glissades et de sauts pour défier l'équilibre et tester l'agilité. Les participants seront équipés de gilets de sauvetage fournis sur place. Un animateur diplômé veillera à la sécurité de chacun. Des cabines pour se changer ainsi que des espaces de rangement seront également mis à disposition.

L'animation sera en accès libre et entièrement gratuite (à partir de 6 ans).

Des animations

Jeudi 4 septembre (13h-19h) : journée spéciale étudiants, avec des défis inter-écoles. Les BDE havrais s'engageront dans une compétition aussi drôle que mouillée.

Vendredi 5 septembre (15h - 19h), samedi 6 septembre (14h - 19h), dimanche 7 septembre (14h-18h) : ouverture au grand public, à partir de 6 ans. L'occasion de partager un moment inoubliable en famille, entre amis ou entre collègues.

Des animations complémentaires seront proposées tout au long du week-end, en partenariat avec les enseignes du centre, pour encore plus de plaisir et de surprises.