Rouen. Le pont Flaubert fermé pour l'arrivée et le départ des voiliers de la Solitaire du Figaro

Ils arrivent, samedi 30 août, pour le deuxième grand départ de la Solitaire du Figaro depuis Rouen. 34 voiliers seront amarrés rive droite jusqu'au 5 septembre.

Circulation perturbée

Pour laisser passer les voiliers, le pont Flaubert sera levé, samedi 30 août dans la soirée et donc fermé à la circulation dans les deux sens de 19h30 à 22h30. L'opération sera renouvelée pour le départ des bateaux vers Le Havre, vendredi 5 septembre avec une fermeture du pont entre 12h et 15h.

Une déviation est mise en place par le pont Guillaume-le-Conquérant pendant cette fermeture.