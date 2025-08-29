En ce moment Thriller Michael JACKSON
Rouen. Le pont Flaubert fermé pour l'arrivée et le départ des voiliers de la Solitaire du Figaro

Mobilité. Le pont Flaubert à Rouen sera levé et donc fermé à la circulation pour l'arrivée des bateaux de la Solitaire du Figaro, samedi 30 août dans la soirée, et pour leur départ vendredi 5 septembre à la mi-journée.

Publié le 29/08/2025 à 11h32 - Par Pierre Durand-Gratian
Le pont Flaubert doit être levé pour laisser passer les bateaux de la Solitaire du Figaro.

Ils arrivent, samedi 30 août, pour le deuxième grand départ de la Solitaire du Figaro depuis Rouen. 34 voiliers seront amarrés rive droite jusqu'au 5 septembre.

Circulation perturbée

Pour laisser passer les voiliers, le pont Flaubert sera levé, samedi 30 août dans la soirée et donc fermé à la circulation dans les deux sens de 19h30 à 22h30. L'opération sera renouvelée pour le départ des bateaux vers Le Havre, vendredi 5 septembre avec une fermeture du pont entre 12h et 15h.

Une déviation est mise en place par le pont Guillaume-le-Conquérant pendant cette fermeture.

