Rouen. Accès pont Flaubert Sud III : découvrez la date de mise en service du sens nord-sud

C'était imminent. Le sens de circulation définitif nord-sud des accès du pont Flaubert sur la rive gauche de Rouen entre en service, jeudi 24 avril à 6h du matin, informe la préfecture de Seine-Maritime. Ces accès permettent de rejoindre directement la Sud III depuis le pont Flaubert.

Sens sud-nord toujours perturbé

Le vaste chantier de ces accès définitifs au pont Flaubert se poursuit en revanche dans le sens sud-nord. Les travaux doivent durer encore un an et causer une perturbation importante de la circulation dans le secteur Flaubert, comme détaillé dans cet article. Des itinéraires alternatifs sont conseillés et il est recommandé d'utiliser au maximum les transports en commun ou d'avoir recours au covoiturage.