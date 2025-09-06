Place du commerce à Caen. Pêche, coiffure et mode

Que diriez-vous d'une partie de pêche ? Que vous soyez expérimenté ou novice, Rémi Pouliquen se fera un plaisir de vous conseiller dans sa nouvelle boutique installée à Blainville-sur-Orne. Le gérant du Pêcheur du coin regrettait de ne pouvoir s'équiper que dans les grandes surfaces. "Il y avait un manque de commerce de proximité, alors je me suis dit pourquoi pas ?"
Quant à Sébastien Voeun, c'est le manque de conseils qui l'a convaincu de se lancer aux Rives de l'Orne. Le gérant de HappySmoke a constaté que les boutiques d'e-cigarettes "sont des commerces à part entière", et qu'elles manquaient "de temps et de conseils" pour accompagner le client vers un sevrage du tabac. Tous ses collaborateurs ont été formés afin de délivrer des conseils précis.
Des vêtements à Giberville
Et enfin à Giberville, des vêtements neufs ou de seconde main pour femmes et enfants sont disponibles chez Dress'K, du lundi au vendredi. "La boutique fonctionne également en dépôt-vente. Les personnes déposent leurs vêtements, on fixe un prix de vente et je leur reverse 70% des bénéfices", explique la gérante Lise Dugouchet.
Le pêcheur du coin au bord du canal
Rémi Pouliquen, passionné par la pêche, a ouvert sa boutique le 1er août. Elle est située au 22 rue du Général de Gaulle à Blainville-sur-Orne.
Retrouvez des articles de pêche en tout genre, de la canne aux appâts, en passant par les bourriches ou les amorces. Ce commerce de proximité accueille les aguerris comme les débutants, se situant tout près du canal, mais aussi de la mer. Ouvert du lundi après-midi au samedi.
HappySmoke s'installe aux Rives de l'Orne
La boutique de Sébastien Voeun a ouvert à la mi-juillet, en face du E.Leclerc. L'enseigne s'implante pour la première fois dans le Grand Ouest.
Ici, retrouvez tout ce qui est nécessaire pour le sevrage du tabac : e-liquide, e-cigarette et les accessoires qui vont avec. Tous les collaborateurs ont reçu une formation leur permettant de prendre le temps d'échanger avec vous afin d'arrêter le tabac, "dans un endroit dédié".
Dress'K, le coin du prêt-à-porter féminin
Installée à Giberville, cette boutique propose du neuf et de la seconde main.Un rêve qui se réalise pour Lisa Dugouchet, native de la commune.
Lisa Dugouchet a enfin réalisé son rêve, installer sa boutique Dress'K à Giberville. Autrefois à Colombelles, elle se trouve désormais au 1 rue Pierre de Coubertin. Elle propose des vêtements féminins neuf, et depuis juillet, il y a aussi de la seconde main et des vêtements pour enfants.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.