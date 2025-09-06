Place du commerce à Caen. Pêche, coiffure et mode

Que diriez-vous d'une partie de pêche ? Que vous soyez expérimenté ou novice, Rémi Pouliquen se fera un plaisir de vous conseiller dans sa nouvelle boutique installée à Blainville-sur-Orne. Le gérant du Pêcheur du coin regrettait de ne pouvoir s'équiper que dans les grandes surfaces. "Il y avait un manque de commerce de proximité, alors je me suis dit pourquoi pas ?"

Quant à Sébastien Voeun, c'est le manque de conseils qui l'a convaincu de se lancer aux Rives de l'Orne. Le gérant de HappySmoke a constaté que les boutiques d'e-cigarettes "sont des commerces à part entière", et qu'elles manquaient "de temps et de conseils" pour accompagner le client vers un sevrage du tabac. Tous ses collaborateurs ont été formés afin de délivrer des conseils précis.

Des vêtements à Giberville

Et enfin à Giberville, des vêtements neufs ou de seconde main pour femmes et enfants sont disponibles chez Dress'K, du lundi au vendredi. "La boutique fonctionne également en dépôt-vente. Les personnes déposent leurs vêtements, on fixe un prix de vente et je leur reverse 70% des bénéfices", explique la gérante Lise Dugouchet.