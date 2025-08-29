En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Près de Saint-Lô. Collision scooter-voiture : une jeune femme grièvement blessée

Sécurité. Une jeune femme a été grièvement blessée après une collision entre son scooter et une voiture à Cerisy-la-Forêt, jeudi 28 août.

Publié le 29/08/2025 à 08h33 - Par Thierry Valoi
Près de Saint-Lô. Collision scooter-voiture : une jeune femme grièvement blessée
Une femme grièvement blessée après une collision entre son scooter et une voiture. - Thierry Valoi - Illustration

Une collision entre une voiture et un scooter s'est produite jeudi 28 août un peu avant 14h30 à Cerisy-la-Forêt route de Saint-Jean-de-Savigny.

La pilote blessée

La pilote du scooter, une jeune femme âgée de 19 ans, a été grièvement blessée. Elle a été médicalisée et évacuée par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50 vers le CHU de Caen. Le conducteur de la voiture, un homme de 24 ans, est lui indemne.

9 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.

