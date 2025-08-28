Musique. Quels sont les DJ français les plus écoutés au monde en 2025 ?

La French Touch n'a jamais été aussi vivante. De la house à la techno, les DJ français s'imposent avec des styles variés et une influence mondiale incontestable. Grâce au travail de pionniers comme Daft Punk, une nouvelle génération — Kungs, Ofenbach, HUGEL ou encore DJ Snake — continue de porter haut les couleurs de la scène électro française sur les plus grandes scènes internationales.

David Guetta, toujours roi des platines

Sans réelle surprise, c'est David Guetta qui décroche la première place du classement 2025, avec le plus gros volume de streams audio et vidéo parmi les DJ français. A 57 ans, le créateur de tubes incontournables comme Titanium ou Memories continue de dominer les charts. Billboard précise même qu'il figure parmi les 50 artistes les plus écoutés au monde, tous genres confondus.

DJ Snake, Daft Punk et les autres : le Top 10 complet

Derrière David Guetta, DJ Snake s'installe solidement à la deuxième place. Avec 45 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et un double concert monumental en 2025 (Stade de France + Accor Arena), il confirme son statut d'icône internationale.

Sur la troisième marche, Daft Punk, bien qu'officiellement séparé depuis 2021, reste incontournable grâce à ses morceaux intemporels.

Voici le Top 10 des DJ français les plus écoutés en 2025 selon Billboard France :

1. David Guetta

2. DJ Snake

3. Daft Punk

4. HUGEL

5. Bob Sinclar

6. Ofenbach

7. Kungs

8. Matt Sassari

9. Trinix

10. Gesaffelstein

Une chose est sûre : la scène électro française n'a pas fini de faire danser le monde.