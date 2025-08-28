En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Musique. Quels sont les DJ français les plus écoutés au monde en 2025 ?

Société. Billboard France vient de publier le classement des DJ français les plus populaires à l'échelle mondiale. Les stars restent au sommet, mais le classement réserve quelques surprises.

Publié le 28/08/2025 à 17h32 - Par Aline
Musique. Quels sont les DJ français les plus écoutés au monde en 2025 ?
David Guetta, toujours roi des platines ? Découvrez les DJ français les plus écoutés au monde en 2025 ! - Capture d'écran YouTube - David Guetta

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La French Touch n'a jamais été aussi vivante. De la house à la techno, les DJ français s'imposent avec des styles variés et une influence mondiale incontestable. Grâce au travail de pionniers comme Daft Punk, une nouvelle génération — Kungs, Ofenbach, HUGEL ou encore DJ Snake — continue de porter haut les couleurs de la scène électro française sur les plus grandes scènes internationales.

David Guetta, toujours roi des platines

Sans réelle surprise, c'est David Guetta qui décroche la première place du classement 2025, avec le plus gros volume de streams audio et vidéo parmi les DJ français. A 57 ans, le créateur de tubes incontournables comme Titanium ou Memories continue de dominer les charts. Billboard précise même qu'il figure parmi les 50 artistes les plus écoutés au monde, tous genres confondus.

DJ Snake, Daft Punk et les autres : le Top 10 complet

Derrière David Guetta, DJ Snake s'installe solidement à la deuxième place. Avec 45 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et un double concert monumental en 2025 (Stade de France + Accor Arena), il confirme son statut d'icône internationale.

Sur la troisième marche, Daft Punk, bien qu'officiellement séparé depuis 2021, reste incontournable grâce à ses morceaux intemporels.

Voici le Top 10 des DJ français les plus écoutés en 2025 selon Billboard France :

1. David Guetta
2. DJ Snake
3. Daft Punk
4. HUGEL
5. Bob Sinclar
6. Ofenbach
7. Kungs
8. Matt Sassari
9. Trinix
10. Gesaffelstein

Une chose est sûre : la scène électro française n'a pas fini de faire danser le monde. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. Quels sont les DJ français les plus écoutés au monde en 2025 ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple