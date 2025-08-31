En ce moment THE MAN WHO SOLD THE WORLD. NIRVANA
Caen. Cours de yoga avec des enfants : j'ai découvert bien plus souple que moi !

Sport. Une nouvelle idée d'activité à pratiquer en famille. J'ai participé à un cours de yoga destiné aux enfants dès l'âge de trois ans.

Publié le 31/08/2025 à 13h00
Caen. Cours de yoga avec des enfants : j'ai découvert bien plus souple que moi !
L'association Les P'tits Yogis sera présente au Forum des Associations de Caen le 6 septembre prochain. - Elvire Alix

Un short, un tee-shirt : pas besoin de plus pour se lancer dans le yoga en famille. Le yoga s'est largement répandu ces dernières années, séduisant autant les femmes que les hommes, les jeunes comme les seniors. Mais la version familiale reste encore assez rare. Dommage, car elle a tout pour plaire : elle aide les enfants à se détendre et permet de partager un vrai moment ensemble, loin du stress du quotidien. "Ça permet de découvrir le yoga de manière ludique, de passer un moment joyeux", résume Noémie Lefort, de l'association Les P'tits Yogis basée à Bretteville-sur-Odon, qui organise des sessions en famille une à deux fois par mois. Pour ma part, j'ai expérimenté à la Maison de quartier Venoix à Caen. Tapis, jeux et accessoires étaient fournis, de quoi mettre les familles à l'aise.

Jeux et relaxation

La séance commence en douceur : chacun se présente. Mes camarades ont entre 3 et 6 ans… et ils sont clairement plus souples que moi ! Une petite fille enchaîne déjà les mouvements sans difficulté. Quand Noémie Lefort lui demande si elle a déjà pratiqué, la réponse fuse : "Oui !" De mon côté, c'est une première. J'avais bien tenté quelques vidéos pendant le confinement, mais jamais en collectif… et encore moins entourée d'enfants. On attaque l'échauffement : on s'étire, on fait tourner les épaules, puis on bat doucement des genoux en position du "papillon". Viennent ensuite les postures, choisies grâce à une petite flèche que les enfants font tourner : chandelle, arbre, serpent… Les noms sont amusants et les exercices ponctués de respirations comme le "petit train" ou le "bûcheron". "Respirer, c'est essentiel pour les enfants. Ça leur permet de relâcher la pression et même d'exprimer leurs frustrations", souligne Noémie Lefort. Puis place aux duos : les enfants grimpent sur le dos de leurs parents pour former un pont. Les rires fusent, l'ambiance est légère. "Ce sont de vrais instants de complicité", commente l'animatrice. On termine dans le calme, avec un moment de relaxation et de petits massages mis en scène comme une histoire : on "travaille au potager" sur le dos de son voisin, on gratte la terre, on plante des graines, on arrose… Pour Noémie Lefort, ces séances apportent beaucoup aux plus jeunes : "J'ai vu des enfants très réservés gagner en confiance, devenir plus à l'aise dans leur corps. Et pour les plus petits, ça développe la motricité." Après 1h15 de cours, je ressors détendue avec l'envie de recommencer (mais peut-être en cours adultes cette fois-ci).

Pratique. Atelier à 20€ le duo ou 175€ les 10 ateliers de septembre à juin. Association Les P'tits Yogis : 06 63 99 11 36.

