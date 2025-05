Rouen. Evénement RDV Sports : des séances gratuites et accessibles à tous

Le sport à l'honneur. Depuis 2012, la Métropole Rouen Normandie propose chaque mois des séances de sport gratuites et accessibles via l'événement RDV Sports au Kindarena de Rouen. La prochaine session se déroule lundi 26 mai, autour de la pratique du yoga dynamique. Petite nouveauté, en complément de la séance habituelle de 19h à 20h30, ouverte à tous, une séance adaptée aux enfants (dès 5 ans) et leurs parents est proposée par Yogart, de 18h à 19h. Lundi 23 juin, pour la danse fitness avec Angélique Fournier, le même type de séance parents-enfants sera proposé à 18h. Pour les parents ne pouvant se rendre à l'événement, une vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de la Métropole. L'objectif étant de reproduire la séance à la maison.