Saint-Lô. Le forum des associations met le bénévolat à l'honneur avec un tableau d'annonces inédit

Solidarité. L'Office de la vie associative organise son forum des associations au haras national de Saint-Lô, samedi 6 septembre. L'accent est mis sur le bénévolat.

Publié le 05/09/2025 à 11h28 - Par Thibault Lecoq
Le haras national de Saint-Lô va accueillir le forum des associations de la ville, samedi 6 septembre.

Comment s'occuper cette année ? Quelle activité faire ? Ces samedi 6 et dimanche 7 septembre, de nombreux forums des associations ont lieu pour choisir son sport ou son activité artistique de l'année. A Saint-Lô, le forum des associations, organisé par l'Office de la vie associative, a lieu samedi 6 septembre au haras de 10h à 17h30. L'entrée est gratuite.

130 associations sont attendues : celles sportives comme le Cercle d'escrime de Saint-Lô ou le baseball, mais aussi celles culturelles. Les associations caritatives ont aussi leur place. De nombreuses animations sont prévues : jeu de piste, balade à poney l'après-midi, tyrolienne, structure gonflable et initiations sportives.

La rentrée des associations commence même dès la veille, vendredi 5 septembre. La comédienne Véronique Jeannot vient présenter son association Graines d'Avenir. Elle œuvre en faveur des enfants défavorisés au Tibet et dans l'Himalaya, en soutenant leur accès à l'éducation. Il reste des places disponibles. Elle sera aussi en dédicace de 11h à 15h dans l'écurie numéro 5.

Un focus sur le bénévolat

La nouveauté cette année est la mise en place d'un tableau des petites annonces. "Les associations affichent leurs besoins en bénévoles et les bénévoles affichent ce qu'ils cherchent et leurs disponibilités", explique l'OVA.

