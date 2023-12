Normandie. Pourquoi deux casinos pourraient voir le jour à Saint-Lô et au Pin au Haras

Une loi pour faciliter l'implantation de casinos en France a été votée par l'Assemblée nationale mardi 5 décembre. Après les stations thermales et balnéaires, les centres équestres pourraient accueillir des maisons de jeu. Dans ce domaine, deux communes normandes pourraient donc, à terme, voir s'implanter un casino : Saint-Lô dans la Manche et Le Pin au Haras dans l'Orne.

Jeux interdits… sauf dérogation

Les jeux d'argent et de hasard sont interdits en France, sauf dérogation. La loi votée en précise donc une nouvelle, avec les communes disposant d'un haras national "où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023".

"Je me réjouis de voir que la ville de Saint-Lô sera aussi concernée avec son haras national pluriséculaire", s'est félicité le député de la Manche, Philippe Gosselin, au micro de l'Assemblée nationale. Il évoque aussi les courses hippiques de Graignes et poursuit : "et je me réjouis pour la Normandie, car au côté de mon collège Jérôme Nury, il y aurait aussi le haras du Pin".

La présence d'un casino dans une commune serait une source de recettes fiscales importante, et d'emplois. Il tempère avec une nécessaire réflexion sur l'encadrement des jeux et les addictions possibles. De plus, il faut une autorisation municipale pour ouvrir un casino. Rien ne dit que des établissements vont voir le jour, mais en tout cas, c'est maintenant possible.