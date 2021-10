Les légendes du rock ce soir au Zénith de Rouen

Quatre groupes normands ou parisiens reprendront ce soir à Rouen des légendes du rock : Into the Deep, Riff/Raff, Savor et The Other Side, Deep Purple, ACDC, Santana et the Doors. Ces groupes revivront ainsi sur scène à travers leurs plus mythiques titres, le temps d’une soirée éminement électrique. Bercé par les rythmes latino-rock de Santana, la fureur d’ACDC, le rock psychédélique des Doors ou des Deep purple, le public aura plaisir à redécouvrir les standards de ces groupes cultes.

Le Zénith, hanté par le fantôme de Bon Scott ou du poète maudit et sex symbol de la musique rock Jim Morisson, voyage pour la veille de la Toussaint dans l’au-delà du rock, où les stars restent éternellement glorieuses!

Pratique. Mercredi 31 octobre, à 19h, Zénith de Rouen. Tarifs de 21,80 à 23,80 €. Réservation au

02.35.03.32.30