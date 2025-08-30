Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 30 août

Bélier
Vos idées seront plus nettes, vous allez pouvoir agir pour vos nouveaux projets.
Taureau
Le monde s'agite, il y a de l'imprévu et des changements dans l'air, il vous faut lâcher prise sur certains programmes.
Gémeaux
Vous bénéficiez d'une forme musculaire en hausse, c'est le moment de vous consacrer au sport, de ne pas rester statique.
Cancer
Si vous êtes plutôt fier de ce qui vous arrive, une petite mise en garde s'impose : vous avez fait la moitié du chemin, ne relâchez pas vos efforts.
Lion
C'est une belle journée pour exprimer vos sentiments, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou d'attachement à un proche.
Vierge
Votre désinvolture en ce qui concerne votre hygiène de vie devrait vous interpeller, vous manquez de qualité de sommeil.
Balance
Votre confiance en vous trouvera matière à se renforcer. La vérité pointe le bout du nez avec une personne de votre entourage.
Scorpion
Vous vous trouvez face à des événements imprévus qui vous aident à voir plus clairement qui sont réellement vos proches.
Sagittaire
Des changements s'opèrent au niveau de votre relation de couple, votre moitié a besoin de nouveauté au quotidien.
Capricorne
Vous n'arrivez pas à faire fructifier vos acquis comme vous le voudriez mais ce n'est pas la catastrophe non plus !
Verseau
N'enviez pas ceux qui s'enrichissent en ce moment, vous aurez vos occasions de profiter des opportunités à un autre moment.
Poissons
Vous serez plus tolérant avec les autres que d'ordinaire et cela vous apportera beaucoup.
