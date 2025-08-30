Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 30 août

Bélier

Vos idées seront plus nettes, vous allez pouvoir agir pour vos nouveaux projets.

Taureau

Le monde s'agite, il y a de l'imprévu et des changements dans l'air, il vous faut lâcher prise sur certains programmes.

Gémeaux

Vous bénéficiez d'une forme musculaire en hausse, c'est le moment de vous consacrer au sport, de ne pas rester statique.

Cancer

Si vous êtes plutôt fier de ce qui vous arrive, une petite mise en garde s'impose : vous avez fait la moitié du chemin, ne relâchez pas vos efforts.

Lion

C'est une belle journée pour exprimer vos sentiments, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou d'attachement à un proche.

Vierge

Votre désinvolture en ce qui concerne votre hygiène de vie devrait vous interpeller, vous manquez de qualité de sommeil.

Balance

Votre confiance en vous trouvera matière à se renforcer. La vérité pointe le bout du nez avec une personne de votre entourage.

Scorpion

Vous vous trouvez face à des événements imprévus qui vous aident à voir plus clairement qui sont réellement vos proches.

Sagittaire

Des changements s'opèrent au niveau de votre relation de couple, votre moitié a besoin de nouveauté au quotidien.

Capricorne

Vous n'arrivez pas à faire fructifier vos acquis comme vous le voudriez mais ce n'est pas la catastrophe non plus !

Verseau

N'enviez pas ceux qui s'enrichissent en ce moment, vous aurez vos occasions de profiter des opportunités à un autre moment.

Poissons

Vous serez plus tolérant avec les autres que d'ordinaire et cela vous apportera beaucoup.