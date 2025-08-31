Place du commerce en Seine-Maritime. Des chaussures, bijoux et pâtisseries

Trois nouvelles enseignes sont à découvrir à Rouen cette semaine : un magasin de chaussures, un autre spécialisé dans les bijoux et une nouvelle enseigne dédiée aux pâtisseries.
Chaussures, bijoux et gourmandises
Au Grand-Quevilly, un nouveau magasin de chaussures s'est installé, c'est A vos pieds. Il a quitté Montville pour ouvrir au 49 avenue des Provinces. On peut acheter des chaussures pour toute la famille et des accessoires du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi jusqu'à 18h. A Rouen, une nouvelle boutique de bijoux en acier inoxydable vient elle aussi d'ouvrir au 16 rue Massacre. Des colliers, des bracelets et des bagues ajustables sont en vente du lundi au samedi de 10h à 19h. Enfin, au 28 place des Carmes à Rouen, le nouveau salon de thé Fleurs sucrées remplace Cam's Cakes. Sur place ou à emporter, on peut déguster des pâtisseries, des cakes et des macarons maison toute la journée du mercredi au dimanche de 11h à 18h30 et le midi, des sandwichs. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.
L'enseigne A vos pieds a déménagé
Elle se situe au 49 avenue des Provinces au Grand-Quevilly et a quitté Montville. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h et jusqu'à 18h le samedi.
"Nous ne proposons que des chaussures en cuir" pour les enfants, les hommes et les femmes, assure Natacha Pinel, gérante du magasin. Les prix varient entre 80 et 150€ pour les adultes et entre 45 et 90€ pour les enfants. On retrouve aussi de la maroquinerie, des collants et des chaussettes.
Maison Riviera vend des bijoux
Elle s'est installée au 16 rue Massacre à Rouen dans le centre-ville. La boutique est ouverte du lundi au samedi en continu de 10h jusqu'à 19h.
Maison Riviera, "c'est une boutique de bijoux en acier inoxydable", explique Alicia Blondel, responsable du magasin. "Les prix sont accessibles, ils varient entre 12 et 40€", ajoute-t-elle. On peut acheter des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et même des chaussettes pailletées.
Fleurs sucrées, nouveau salon de thé
Il s'est installé au 28 place des Carmes à Rouen et remplace Cam's Cakes. Ce salon de thé est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h30.
"Je propose une sélection de six pâtisseries haut de gamme", indique Claire Simon, gérante et créatrice du lieu. Sur place ou à emporter, on peut déguster des macarons faits maison, des cookies ou des cakes, selon les envies de la pâtissière. Le midi, on peut aussi déjeuner grâce à des sandwichs.
