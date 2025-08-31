En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
Place du commerce en Seine-Maritime. Des chaussures, bijoux et pâtisseries

Economie. Cette semaine, trois nouveaux commerces sont à découvrir au Grand-Quevilly et à Rouen. Découvrez-les.

Publié le 31/08/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Cette semaine, trois nouveaux commerces sont à découvrir : l'enseigne de chaussures A vos pieds au Grand-Quevilly, la boutique de bijoux Maison Riviera à Rouen et le salon de thé Fleurs sucrées à Rouen.

Trois nouvelles enseignes sont à découvrir à Rouen cette semaine : un magasin de chaussures, un autre spécialisé dans les bijoux et une nouvelle enseigne dédiée aux pâtisseries.

Chaussures, bijoux et gourmandises

Au Grand-Quevilly, un nouveau magasin de chaussures s'est installé, c'est A vos pieds. Il a quitté Montville pour ouvrir au 49 avenue des Provinces. On peut acheter des chaussures pour toute la famille et des accessoires du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi jusqu'à 18h. A Rouen, une nouvelle boutique de bijoux en acier inoxydable vient elle aussi d'ouvrir au 16 rue Massacre. Des colliers, des bracelets et des bagues ajustables sont en vente du lundi au samedi de 10h à 19h. Enfin, au 28 place des Carmes à Rouen, le nouveau salon de thé Fleurs sucrées remplace Cam's Cakes. Sur place ou à emporter, on peut déguster des pâtisseries, des cakes et des macarons maison toute la journée du mercredi au dimanche de 11h à 18h30 et le midi, des sandwichs. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.

L'enseigne A vos pieds a déménagé

Natacha Pinel (à droite) est la gérante du magasin A vos pieds au Grand-Quevilly. Elle travaille avec sa fille Inès Schweitzer, qui est community maganer en alternance.

Elle se situe au 49 avenue des Provinces au Grand-Quevilly et a quitté Montville. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h et jusqu'à 18h le samedi.

"Nous ne proposons que des chaussures en cuir" pour les enfants, les hommes et les femmes, assure Natacha Pinel, gérante du magasin. Les prix varient entre 80 et 150€ pour les adultes et entre 45 et 90€ pour les enfants. On retrouve aussi de la maroquinerie, des collants et des chaussettes.

Maison Riviera vend des bijoux

Alicia Blondel est la gérante de la boutique de bijoux Maison Riviera à Rouen.

Elle s'est installée au 16 rue Massacre à Rouen dans le centre-ville. La boutique est ouverte du lundi au samedi en continu de 10h jusqu'à 19h.

Maison Riviera, "c'est une boutique de bijoux en acier inoxydable", explique Alicia Blondel, responsable du magasin. "Les prix sont accessibles, ils varient entre 12 et 40€", ajoute-t-elle. On peut acheter des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et même des chaussettes pailletées.

Fleurs sucrées, nouveau salon de thé

Claire Simon est la créatrice et la gérante du salon de thé Fleurs sucrées à Rouen qui s'est installé place des Carmes à la place de Cam's cakes.

Il s'est installé au 28 place des Carmes à Rouen et remplace Cam's Cakes. Ce salon de thé est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h30.

"Je propose une sélection de six pâtisseries haut de gamme", indique Claire Simon, gérante et créatrice du lieu. Sur place ou à emporter, on peut déguster des macarons faits maison, des cookies ou des cakes, selon les envies de la pâtissière. Le midi, on peut aussi déjeuner grâce à des sandwichs.

