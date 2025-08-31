Place du commerce en Seine-Maritime. Des chaussures, bijoux et pâtisseries

Trois nouvelles enseignes sont à découvrir à Rouen cette semaine : un magasin de chaussures, un autre spécialisé dans les bijoux et une nouvelle enseigne dédiée aux pâtisseries.

Chaussures, bijoux et gourmandises

Au Grand-Quevilly, un nouveau magasin de chaussures s'est installé, c'est A vos pieds. Il a quitté Montville pour ouvrir au 49 avenue des Provinces. On peut acheter des chaussures pour toute la famille et des accessoires du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi jusqu'à 18h. A Rouen, une nouvelle boutique de bijoux en acier inoxydable vient elle aussi d'ouvrir au 16 rue Massacre. Des colliers, des bracelets et des bagues ajustables sont en vente du lundi au samedi de 10h à 19h. Enfin, au 28 place des Carmes à Rouen, le nouveau salon de thé Fleurs sucrées remplace Cam's Cakes. Sur place ou à emporter, on peut déguster des pâtisseries, des cakes et des macarons maison toute la journée du mercredi au dimanche de 11h à 18h30 et le midi, des sandwichs.