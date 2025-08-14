Des moyens engagés pour une suspicion de noyade : la femme a tout invité

D'importants moyens de secours ont été déployés pour rien, mercredi 13 août à Fécamp. A 13h45, la police et les secours reçoivent un appel pour se rendre au niveau de la chaussée Edouard Levasseur et Fils, à hauteur du port de plaisance. Une femme de 28 ans explique aux agents que son conjoint et sa fille de 8 ans seraient tombés à l'eau et seraient en train de se noyer. Sur place, les policiers ne constatent rien et les propos de la femme ne sont pas cohérents. Pour autant, les secours sont appelés à se rendre sur place.

D'importants moyens de secours

D'importants moyens de secours ont été déployés : douze sapeurs-pompiers, quatre plongeurs sauveteurs, un bateau pneumatique et une ambulance du Smur. Les plongeurs ont effectué des recherches sans rien trouver.

Entre-temps, la police constate que la femme est connue des autorités. Ils arrivent à retrouver le numéro de téléphone du conjoint et l'appellent. L'homme répond et explique être chez lui et que sa fille est en train de dormir à l'étage. Après vérification, c'était bien le cas.

La femme, souffrant certainement de troubles psychiques, a été laissée libre en attendant de savoir si la justice décide de la poursuivre.