Des moyens engagés pour une suspicion de noyade : la femme a tout invité

Sécurité. Mercredi 13 août, une femme de 28 ans a appelé les secours expliquant que son conjoint et sa fille étaient en train de se noyer dans le port de Fécamp. Il n'en était rien. La femme, connue des services de police, souffre de troubles psychiques.

Publié le 14/08/2025 à 12h30, mis à jour le 14/08/2025 à 12h34 - Par Gilles Anthoine
Des moyens engagés pour une suspicion de noyade : la femme a tout invité
A Fécamp, une femme, souffrant de troubles psychiques, engage des secours expliquant que son conjoint et sa fille étaient en train de se noyer. Ils étaient en fait chez eux. - Gilles Anthoine

D'importants moyens de secours ont été déployés pour rien, mercredi 13 août à Fécamp. A 13h45, la police et les secours reçoivent un appel pour se rendre au niveau de la chaussée Edouard Levasseur et Fils, à hauteur du port de plaisance. Une femme de 28 ans explique aux agents que son conjoint et sa fille de 8 ans seraient tombés à l'eau et seraient en train de se noyer. Sur place, les policiers ne constatent rien et les propos de la femme ne sont pas cohérents. Pour autant, les secours sont appelés à se rendre sur place.

D'importants moyens de secours

D'importants moyens de secours ont été déployés : douze sapeurs-pompiers, quatre plongeurs sauveteurs, un bateau pneumatique et une ambulance du Smur. Les plongeurs ont effectué des recherches sans rien trouver.

Entre-temps, la police constate que la femme est connue des autorités. Ils arrivent à retrouver le numéro de téléphone du conjoint et l'appellent. L'homme répond et explique être chez lui et que sa fille est en train de dormir à l'étage. Après vérification, c'était bien le cas.

La femme, souffrant certainement de troubles psychiques, a été laissée libre en attendant de savoir si la justice décide de la poursuivre.

 

Des moyens engagés pour une suspicion de noyade : la femme a tout invité
