Fécamp. "Les essais se sont révélés concluants": le pont Gayant est rouvert à la circulation

Bonne nouvelle pour les automobilistes à Fécamp : le pont Gayant, implanté en plein cœur de la cité des Terre-Neuvas, est rouvert à la circulation des véhicules et des piétons, depuis ce mardi 12 août à 10 heures.

Une panne affectait le moteur

L'ouvrage n'était plus accessible depuis une panne mécanique affectant le moteur du pont, survenue le jeudi 24 juillet. Après un diagnostic approfondi et des réparations menées par Hydraunorm et SFEE, deux sociétés spécialisées, "les essais menés ces dernières heures se sont révélés concluants", indique le Syndicat mixte des ports de Seine-Maritime, qui gère l'ouvrage.