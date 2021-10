Le film de la semaine : Skyfall

Rien ne va plus au MI6 ! Une liste ultra-confidentielle, contenant les noms de tous les agents infiltrés dans le monde, a été dérobée. James Bond, chargé de la récupérer, a échoué dans sa mission et est porté disparu, et un attentat vient de détruire une partie des locaux du centre londonien des agents secrets.

James Bond vient de fêter ses cinquante ans de cinéma, et ce 23e épisode de ses aventures est, sans doute, l’un des meilleurs. Car Sam Mendes a su allier, avec brio, scènes spectaculaires, humour et émotion dans une œuvre menée à un rythme trépidant. Cela commence par une première scène avec une course-poursuite époustouflante et continue avec de multiples retournements de situation.

Le spectateur est toujours surpris, voire pris à contre-pied par une intrigue astucieuse qui se renouvelle sans cesse. Surtout, de nombreuses touches d’humour, ainsi que des clins d’œil réservés aux fans de la saga, viennent égayer une histoire sombre qui fait une petite incursion dans le passé du héros, ainsi que dans celui de M. Daniel Craig qui semble de plus en plus à l’aise dans son élégant costume de 007. Et on remarque la brève apparition d’une James Bond française, Bérénice Marlohe, aussi belle qu’intrigante.

Mais l’interprétation la plus sensationnelle du film, c’est celle de Javier Bardem, méconnaissable en méchant, à la fois séduisant, drôle, cajoleur et fou furieux. Cette incarnation quasiment diabolique du méchant donne lieu à quelques-unes des scènes les plus réussies. Une œuvre brillante et très distrayante à consommer sans modération.

Marie-Christine d’André

Film d’action américain. De Sam Mendes, avec Daniel Craig (James Bond), Judi Dench (M), Javier Bardem (Silva), Ralph Fiennes (Gareth Mallory), Naomie Harris (Eve), Bérénice Marlohe (2 h 23).