Hautot et Fils, spécialiste en réparation et ventes de pièces détachées en Normandie

Entreprise familiale reconnue sur toute la Normandie, Hautot et Fils en est aujourd’hui à la troisième génération. Elle célèbre au mois de juin ses soixante ans.

Soixante années au service des particuliers, des garages, des concessions, des entreprises, des agriculteurs, des transporteurs ou des professionnels du TP de la région normande !

Fondée à Yvetot, où se trouve toujours le siège social, l’entreprise de fournitures automobiles, poids lourds et Industries, présente quatre autres points de vente sur Saint-Étienne-du-Rouvray, Pavilly, Fécamp et Le Havre.

Techniciens, mécaniciens, vendeurs, logisticiens…, au total ce sont 80 salariés qui travaillent aujourd’hui au développement de l’entreprise et à la satisfaction de sa clientèle.



Un service de vente, d’entretien et de réparation

Distributeur de pièces détachées pour particuliers et professionnels, Hautot et Fils a développé sa gamme afin de proposer un service de vente et d’entretien d’équipements d’atelier, ainsi que de matériel, d’outillage, de peinture et de produits dédiés à la carrosserie.

À cela s’ajoute une offre technique sur le diagnostic, l’injection diesel, l’électronique ou le moteur. L’atelier d’Yvetot assure notamment l’entretien et la réparation de véhicules de toutes marques et de poids lourds (véhicules thermiques, électriques et hybrides).

Les équipes se forment régulièrement afin de répondre aux demandes d’entretien et de réparation des véhicules propres issus des plus grandes marques du marché automobile.

« Nous proposons également les contrôles réglementaires de tachygraphe et de hayon élévateur, pour les poids lourds, ainsi que la vidange et la révision des véhicules. Nous fournissons aussi un grand choix de matériel pour les professionnels : compresseur, port élévateur… Nous pouvons équiper un atelier de A à Z », précise Alexandre Hautot, actuel gérant de la société Hautot et Fils.



Un grand choix de référence



« Nous disposons de plus de 35 000 références de pièces détachées en stock, cela nous permet de fournir rapidement à nos clients les articles dont ils ont besoin ».

Les pièces sont disponibles à la livraison pour les professionnels sur l’ensemble de la Normandie.



Plus de renseignements : accueil@hautoetfils.fr

YVETOT - Tél. : 02 32 70 42 00

ROUEN - Tél. : 02 32 95 81 63

PAVILLY - Tél. : 02 77 28 00 27

FECAMP - Tél. : 02 32 70 43 68

LE HAVRE - Tél. : 02 77 28 00 28



Facebook : HAUTOT ET FILS

Instagram : hautot_et_fils