Caen. La batterie : une pièce fondamentale

Relais entre le système électrique et le moteur d'un véhicule à essence, la batterie est capitale lors du démarrage notamment. La pièce n'a pourtant pas beaucoup évolué depuis les années 70 : la technologie est restée la même, seuls les matériaux utilisés ont évolué, la tendance est aujourd'hui aux plaques fines en calcium/calcium dans un bac, qui permet d'éviter l'usure du liquide à l'intérieur.

Un prix varié

Pour une monte d'origine, une batterie dure six à sept ans contre quatre à cinq ans pour une seconde monte, "le moteur peut mettre plus de temps à démarrer si la batterie n'est pas d'origine, explique Nicolas Petit, de l'entreprise Caen Batteries, située à Démouville (Calvados). La batterie s'use aussi plus facilement en fonction du climat". Les prix peuvent varier selon le marché, qui est très concurrentiel, mais il faut en moyenne compter 60 € pour un premier prix à 300 € pour des modèles poids lourds.

Pas la même batterie pour une voiture électrique

Il est possible d'en changer facilement, mais on ne peut pas mettre n'importe quelle batterie sur n'importe quel véhicule. Une voiture essence a en effet besoin d'une grosse intensité sur du court terme afin de démarrer, quand une voiture hybride ou électrique recherche une intensité plus faible mais régulière. Celles de ces deux dernières sont d'ailleurs plus compliquées à changer, car leur technologie est brevetée par le constructeur japonais Toyota. Si l'on suit l'évolution sur un siècle, on peut se douter que les batteries de demain seront encore plus puissantes. "On utilisait du six volts en 1920 et du douze volts aujourd'hui. Pour réduire les émissions de CO2, il faudra encore augmenter la tension des batteries", explique Nicolas Petit.

Caen Batteries. Tél. 02 31 39 56 56 - ouverture 8h30-12h et 14h-18h