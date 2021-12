Caen. Véhicules électriques : le réseau de bornes finalisé fin juin dans le Calvados

Depuis les premières bornes MobiSdec, dédiées aux véhicules électriques, installées en septembre 2015 dans le Calvados, bien du chemin a été parcouru. Fin juin 2017, le département en comptera 217 réparties sur 150 communes. "Beaucoup d'installations sont en cours de finalisation puisqu'au début du mois, 145 étaient en service", note Aurélien Despré, technicien au service énergie, au sein du Syndicat départemental d'énergies du Calvados

Une borne tous les 15 kilomètres

Déjà, les services du Sdec peuvent tirer un premier bilan, avec pas moins de 600 connexions par mois. Un chiffre en constante progression, légèrement. "Il est par ailleurs impossible d'établir que les utilisateurs sont plutôt urbains que ruraux", poursuit le technicien du Sdec. La borne la plus utilisée est située à Bretteville-sur-Laize, la seconde à Vire, la troisième à Caen. Le maillage du territoire doit permettre aux utilisateurs d'en croiser une tous les 15 kilomètres. Une disposition que les Normands ne sont pas seuls à trouver pratique, de nombreux Allemands, Hollandais et Anglais les utilisant notamment sur les périodes de vacances ou pendant les grands week-ends. "Preuve que les gens n'ont plus peur de faire de grandes distances avec une voiture électrique."

Les services du Sdec travaillent actuellement à une deuxième génération de bornes, dites accélérées, pour des recharges plus rapides. Il y en aura au maximum une douzaine dans le Calvados, essentiellement le long de grands axes routiers comme l'A13 ou le périphérique de Caen.

